Кабирулла Гулам kabir_hulamkabir_hulam
25 летВеликобритания/Лидс
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка мультифункциональных сайтов со сложной архитектурой: PHP ( laravel ), React JS (Redux) , Wordpress
Разработчик WordPress / PHP с 5+ летним опытом работы в Великобритании. WordPress, WooCommerce и разработка пользовательских плагинов. ✅Работал с компаниями в разных странах, в том числе: Украине, Венесуэлле и Великобритании.
Есть опыт работы с очень большим количеством технологий. В настоящее время я живу и работаю веб-разработчиком в Великобритании.
Веб-опыт с такими навыками:
- Wordpress/Woocommerce.
- PHP.
- Фреймворк Laravel.
- React/Redux.
- Mysql.
- Javascript.
- Jquery.
- Ajax,
- HTML.
- CSS.
- UX/UI-дизайн.
- Git.
Имею опыт создания:
- многофункциональных интернет-магазинов со сложной архитектурой.
- служб доставки.
- сайтов портфолио.
- одностраничников.
- админ панелей.
- интеграции с разными API(например: НОВА ПОШТА).
и т.д. Готов выполнить любую фронтенд и бэкенд задачу.
Я знаю 5 языков: английский, русский, украинский, пушту, персидский.
У меня есть степень бакалавра в Украине: Одесская национальная академия связи
Портфолио
- Интернет магазин оптовых товаров с Китая13 просмотров
- Сайт поиска недвижимости8 просмотров
- Одностраничный сайт мужских кроссовок12 просмотров
- Сайт-визитка Kabir-portfolio11 просмотров
- Одностраничный сайт - Детский ночник13 просмотров
- Одностраничный сайт детского набора для творчества10 просмотров
- Интернет магазин23 просмотра
- База данных для большого интернет магазина65 просмотров