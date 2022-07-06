Разработка мультифункциональных сайтов со сложной архитектурой: PHP ( laravel ), React JS (Redux) , Wordpress

с 5+ летним опытом работы в Великобритании. WordPress, WooCommerce и разработка пользовательских плагинов. ✅Работал с компаниями в разных странах, в том числе: Украине, Венесуэлле и Великобритании.

Есть опыт работы с очень большим количеством технологий. В настоящее время я живу и работаю веб-разработчиком в Великобритании.

Веб-опыт с такими навыками:

- Wordpress/Woocommerce.

- PHP.

- Фреймворк Laravel.

- React/Redux.

- Mysql.

- Javascript.

- Jquery.

- Ajax,

- HTML.

- CSS.

- UX/UI-дизайн.

- Git.

Имею опыт создания:

- многофункциональных интернет-магазинов со сложной архитектурой.

- служб доставки.

- сайтов портфолио.

- одностраничников.

- админ панелей.

- интеграции с разными API(например: НОВА ПОШТА).

и т.д. Готов выполнить любую фронтенд и бэкенд задачу.

Я знаю 5 языков: английский, русский, украинский, пушту, персидский.

У меня есть степень бакалавра в Украине: Одесская национальная академия связи