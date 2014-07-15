Архитектор - дизайнер
Образование:
Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры.
Полное высшее образование, диплом специалиста. Архитектурный факультет, кафедра «Дизайн архитектурной среды».
Спец. подготовка :
3ds Max, V-Ray, Rhinoceros 3D, AutoCad,ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop.
Предоставляемые услуги:
Дизайн интерьера, экстерьера, моделирование, визуализация,чертежи.
Портфолио
- Интерьер кафе173 просмотра
- Интерьер квартиры131 просмотр
- Интерьер квартиры124 просмотра
- Жилой комплекс в г.Севастополь172 просмотра
- Телецентр г.Баку415 просмотров
- Фасад магазина152 просмотра
- Частный жилой дом130 просмотров
- Интерьер в классическом стиле148 просмотров
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $3
от 3 дней
#114
Архитектура зданий
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#308
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#899