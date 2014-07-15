kapussta4ka

Иван Логвинов kapussta4ka

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Архитектор - дизайнер

Образование:

Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры.

Полное высшее образование, диплом специалиста. Архитектурный факультет, кафедра «Дизайн архитектурной среды».

Спец. подготовка :

3ds Max, V-Ray, Rhinoceros 3D, AutoCad,ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop.

Предоставляемые услуги:

Дизайн интерьера, экстерьера, моделирование, визуализация,чертежи.

AutoCADCorelDRAW3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop
Портфолио
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $3
от 3 дней
#114
Архитектура зданий
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#308
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#899