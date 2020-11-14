kaspers887

Требуется натянуть дизайн из Figma на платформу Битрикс. Необходимо полностью настроить сайт, обеспечить синхронизацию с 1С и перенести данные со старого сайта, включая описание категорий и товаров. Прикреплен дизайн трех страниц для оценки стоимости и сроков. Всего в проекте 15 страниц. Также интересует возможность дальнейшего сотрудничества по поддержке сайта.