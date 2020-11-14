kaspers887

Требуется натянуть дизайн из Figma на платформу Битрикс. Необходимо полностью настроить сайт, обеспечить синхронизацию с 1С и перенести данные со старого сайта, включая описание категорий и товаров. Прикреплен дизайн трех страниц для оценки стоимости и сроков. Всего в проекте 15 страниц. Также интересует возможность дальнейшего сотрудничества по поддержке сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо адаптивно сверстать Карточку товара с модальными окнами, Корзину и Оформление товара Дизайн в psd Верстку уже начали с использованием gulp, поэтому надо будет продолжить так же. Ссылку ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть дизайн главной страницы psd, прикрепляю файл Необходимо натянуть этот дизайн на WP с удобным редактированием всех полей в админке Каталог без корзины и оформления заказа, на сайте будет 4-5 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Есть верстка http://bellastar.mediakav.ru/page.php, её нужно натянуть на битрикс. Процесс уже запущен - http://bitrix.mediakav.ru/, нужно полностью закончить работу! Все компоненты, используемые в шаблоне, должны храниться в папке local -> папка шаблона. Интересует цена и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
4 года назад
WordPress
Хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Ответный отзыв
Отлично и в срок. Никаких претензий не имею, доволен сотрудничеством!