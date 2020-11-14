kaspers887

Магомед kaspers887

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов

Html верстка

Front-end разработка

Сайты "под ключ"

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Натянуть дизайн на битрикс

    Требуется натянуть дизайн из Figma на платформу Битрикс. Необходимо полностью настроить сайт, обеспечить синхронизацию с 1С и перенести данные со старого сайта, включая описание категорий и товаров. Прикреплен дизайн трех страниц для оценки стоимости и сроков. Всего в проекте 15 страниц. Также интересует возможность дальнейшего сотрудничества по поддержке сайта.

    Figma
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать 3 страницы для интернет-магазина

    Добрый день! Необходимо адаптивно сверстать Карточку товара с модальными окнами, Корзину и Оформление товара Дизайн в psd Верстку уже начали с использованием gulp, поэтому надо будет продолжить так же. Ссылку ...

    Gulp
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать и натянуть дизайн главной страницы на wordpress

    Добрый день! Есть дизайн главной страницы psd, прикрепляю файл Необходимо натянуть этот дизайн на WP с удобным редактированием всех полей в админке Каталог без корзины и оформления заказа, на сайте будет 4-5 ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Натянуть верстку на битрикс

    Добрый день!  Есть верстка http://bellastar.mediakav.ru/page.php, её нужно натянуть на битрикс. Процесс уже запущен  - http://bitrix.mediakav.ru/, нужно полностью закончить работу! Все компоненты, используемые в шаблоне, должны храниться в папке local -&gt; папка шаблона. Интересует цена и ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

ZaAz
27 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
4 года назад
Сверстать и натянуть дизайн главной страницы на wordpress
WordPress
Хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Отлично и в срок. Никаких претензий не имею, доволен сотрудничеством!
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