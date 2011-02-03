katty95

Гарсия Катерина katty95

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка 10 страниц
Сотрудничеством остался доволен. Всем рекомендую!
Человек знает свое дело. Все быстро и четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Требуется сверстать 1 страницу
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Все четко и оперативно. Человек знает свое дело.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн инвестиционного проекта
Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Алексей знает свое дело. Все четко и оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для финансового портала
Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Отличный исполнитель. Все четко и быстро. А главное без лишних вопросов.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Требуется изготовление баннеров
Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Отличный исполнителей. Все четко, без лишних вопросов.
Ответный отзыв