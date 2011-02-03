$500
Требуется изготовить 20 баннеров разных размеров. Для игрового сайта.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Требуется изготовить 20 баннеров разных размеров. Для игрового сайта.
Требуется сверстать 1 страницу. Срок - 2-3 часа.
Требуется изготовить 10 баннеров для финансового портала.
Требуется редизайн сайта. Тематика сайта связана с финансами. В общей сложности около 10-15 страниц.
Требуется сверстать около 16 страниц.
Требуется сверствать 10 однотипных страниц.
Требуется разработка дизайна инвестиционного проекта. Опыт работы в данном направлении приветствуется.