Оксана Счастливая kesha1987kesha1987
36 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Качественно, максимально быстро и по разумным ценам!!!
Опыт работы более 5-ти лет
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия142 просмотра
- Без названия135 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Без названия132 просмотра
- Без названия120 просмотров
- Без названия111 просмотров
- Без названия135 просмотров
- Без названия136 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия111 просмотров
- Без названия119 просмотров
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $80
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $280
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $250
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 6 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга