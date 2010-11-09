kesha1987

Оксана Счастливая kesha1987

 
36 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Качественно, максимально быстро и по разумным ценам!!!

Опыт работы более 5-ти лет

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Портфолио
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Баннеры
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от $50
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $80
от 3 дней
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Дизайн продукции
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от $100
от 2 дней
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Дизайн сайтов
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от $280
от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $150
от 3 дней
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Интерьеры и Экстерьеры
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от $250
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
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от $80
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $300
от 2 дней
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Обработка фотографий
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от $5
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $500
от 6 дней
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Фотосъемка
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от $10
от 1 дня
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