kinley

Петр Цилько kinley

 
26 летРоссия/Новосибирск
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Универсальный программист

Имеется опыт:

  • Unity
  • Android
  • Java
  • С++
Базовые знания:

  • HTML/CSS
  • JavaScript
  • PHP
  • Visual Basic
  • Assembler
Рассматриваю проекты ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ, любой сложности. Готов довести до конца любой проект.

Портфолио: клик

PHPJavascriptAndroidHTMLCSSUnityJavaVisual BasicAssembler