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Петр Цилько
kinley
kinley
26 лет
Россия
/
Новосибирск
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
Универсальный программист
Имеется опыт:
Unity
Android
Java
С++
Базовые знания:
HTML/CSS
JavaScript
PHP
Visual Basic
Assembler
Рассматриваю проекты
ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ
, любой сложности. Готов
довести до конца
любой проект.
Портфолио:
клик
PHP
Javascript
Android
HTML
CSS
Unity
Java
Visual Basic
Assembler
Действие аккаунта приостановлено!
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