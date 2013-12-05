Дизайнер, художник
профессионально занимаюсь дизайном и компьютерной графикой уже более 5 лет.
Разработка и визуализация торгового оборудования, POSm, выставочных стендов и интерьеров.
Предметная, архитектурная и художественная визуализация объектов любой сложности.
3d моделирование.
Разработка логотипов
программы с которыми я работаю: Autocad, 3d max, photoshop, corel draw, corel painter, z brush
почасовая оплата - 10-20$ час
Работаю чаще всего по предоплате (как правило 30-50%), возможны и индивидуальные схемы.
Работаю с Вебмани, оплатой через сайт Вебланс.
Спасибо за внимание.
Портфолио
- Упаковка для макарон "SHERIN"304 просмотра
- Упаковка для макарон "ТИМ"434 просмотра
- Упаковка для макарон "SHERIN"316 просмотров
- Бирка для колбасы SHERIN1917 просмотров
- Бирка для колбасы SHERIN1150 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $250
от 3 дней
#1402
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1622
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1865
Наружная реклама
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от $50
от 3 дней
#1874
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#3031
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4721