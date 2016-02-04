kostrubjak-vasil

Нужна адаптивная верстка лендинга. В общей сложности 15 блоков. Будет много анимации, так что нужен исполнитель хорошо знающий Javascript, JQuery и возможно даже ActionScript. Адаптивно под все возможные разрешенияэкранов: мобильники, планшеты, десктоп и т.д. Никаких ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написание статьи. Статья должна быть продающей привлекающей к перечисленным услугам. Обязательно наличие в тексте: - завлекающего заинтересовывающий заголовок в тексте - двух-трех заголовков в статье(ключевая фраза в заголовке) - наличие ключевых фраз в начале документа или в середине - ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется человек для настройки Google Hangouts для видео конференции и с дальнейшей консультацией (обучением) как в ней работать. Какие еще есть вопросы: - Можно ли проводить конференции с количеством участников более чем 10 человек? Если да, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
8 лет назад
И Вас спасибо. Было приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
Спасибо!!!!