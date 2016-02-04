kostrubjak-vasil

Василий Кострубяк kostrubjak-vasil

 
45 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать адаптивно лендос

    Нужна адаптивная верстка лендинга. В общей сложности 15 блоков. Будет много анимации, так что нужен исполнитель хорошо знающий Javascript, JQuery и возможно даже ActionScript. Адаптивно под все возможные разрешенияэкранов: мобильники, планшеты, десктоп и т.д. Никаких ...

    JavascriptjQueryActionScriptВерстка лендинга
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продажа комнат и квартир квартир В Выборге

    Требуется написание статьи. Статья должна быть продающей привлекающей к перечисленным услугам. Обязательно наличие в тексте: - завлекающего заинтересовывающий заголовок в тексте - двух-трех заголовков в статье(ключевая фраза в заголовке) - наличие ключевых фраз в начале документа или в середине - ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить Google Hangouts с консультацией

    Требуется человек для настройки Google Hangouts для видео конференции и с дальнейшей консультацией (обучением) как в ней работать. Какие еще есть вопросы: - Можно ли проводить конференции с количеством участников более чем 10 человек? Если да, ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
web-art
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Настроить Google Hangouts с консультацией
И Вас спасибо. Было приятно с Вами работать.
Спасибо!!!!
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