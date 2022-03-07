🚀Сделаю современный и удобный дизайн лендингов,
многостраничных сайтов и интернет-магазинов
Привет 👋
Меня зовут Таня. Ко мне на "ты". не надо ВЫкать
Продумаю интерфейс, который будет удобен пользователю и красивый дизайн, чтобы хотелось задержаться на сайте подольше, и еще немного обо мне, живу в Москве, все время обучаюсь чему-то, люблю делать классный дизайн, а еще у меня есть пушистая кошка
Мои инструменты 🚀
Работаю в FIGMA
работаю с мастер-компонентами, типографикой, библиотекой стилей, сеткой, автолейаутом, делаю прототип
и качественный дизайн лендинга, интернет-магазина, корпоративные и тд и адаптивы для них
Умею ADOBE PHOTOSHOP ,
обработка фотографий, вырезание объектов с фона, удаление фона и тд
Знаю TILDA,
могу собрать дизайн из нулевых блоков, наложить анимации и сделать адаптивы
Пользуюсь ADOBE ILLUSTRATOR,
иногда был нужен и он, сертификаты, приглашения, бланки
Был опыт INDESIGN
верстка каталога
Работаю по предоплате в 30%
Верну ее, если вдруг не сработаемся. Дизайн - вещь субъективная
Стоимость услуг
Каждый проект индивидуален. Итоговую стоимость смогу назвать после того, как вы заполните бриф.
❗️ Правки бесплатно
Если дизайн сразу понравится, то будет супер, либо что-то сможем поправить
Способы оплаты
ЮMoney
СБЕРБАНК
QIWI
Свяжитесь со мной любым удобным способом
Telegram Leksa_MorningStar
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