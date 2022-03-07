❤️Дизайн сайтов❤️

🚀Сделаю современный и удобный дизайн лендингов,

многостраничных сайтов и интернет-магазинов

Привет 👋

Меня зовут Таня. Ко мне на "ты". не надо ВЫкать 

Продумаю интерфейс, который будет удобен пользователю и красивый дизайн, чтобы хотелось задержаться на сайте подольше, и еще немного обо мне, живу в Москве, все время обучаюсь чему-то, люблю делать классный дизайн, а еще у меня есть пушистая кошка 

Мои инструменты 🚀

Работаю в FIGMA

работаю с мастер-компонентами, типографикой, библиотекой стилей, сеткой, автолейаутом, делаю прототип

и качественный дизайн лендинга, интернет-магазина, корпоративные и тд и адаптивы для них

Умею ADOBE PHOTOSHOP ,

обработка фотографий, вырезание объектов с фона, удаление фона и тд

Знаю TILDA,

могу собрать дизайн из нулевых блоков, наложить анимации и сделать адаптивы

Пользуюсь ADOBE ILLUSTRATOR,

иногда был нужен и он, сертификаты, приглашения, бланки

Был опыт INDESIGN

верстка каталога

 Работаю по предоплате в 30%

Верну ее, если вдруг не сработаемся. Дизайн - вещь субъективная

 Стоимость услуг

Каждый проект индивидуален. Итоговую стоимость смогу назвать после того, как вы заполните бриф.

❗️ Правки бесплатно

Если дизайн сразу понравится, то будет супер, либо что-то сможем поправить 

Способы оплаты

ЮMoney

СБЕРБАНК

QIWI

Свяжитесь со мной любым удобным способом

Электронная почта

[email protected]

