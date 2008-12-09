leon_uman

Илья leon_uman

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка макета

    $100

    Необходимо в кратчайшие сроки сверстать psd макеты: главная страница и 3 внутренних. Требования самые стандартные: кроссбраузерность, валидность, адекватность системы стилей. Прошу обращатся лишь тех, кто готов начать работу немедленно. В виду сложности макета и временных ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию к сайту

    Необходимо нарисовать иллюстрацию к сайту на заданную тему. Перед подачей заявки прошу убедиться в наличии качественный векторных работ в портфолио. Именно по этому критерию будет определятся исполнитель.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статьи

    $50

    Нужно написать статью в виде осмотра научной литературы по заданной теме. Просьба обращаться только тем, кто знает что это такое. Украинский язык. Жесткие требования. Срок 2 дня. Подробности при личной переписке.

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн wap сайта

    Необходимо сделать дизайн для вап сайта. Все подробности обсуждаются с исполнителем. От вас требуются примеры работ (именно wap сайтов и ничего другого) в количестве от 3 шт и стоимость за макет 1 страницы без верстки. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение фотогалереи

    $50

    Разработана структура галереи (категории, подкатегории). Необходимо наполнить каждую категорию фотографиями. Для каждой фотографии необходимо придумать название и небольшой описание. Технические подробности обсуждаются уже с конкретным исполнителем. Жду предложений.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash banner

    $100

    Нужно сделать flash баннер нестандартного размера. Тематика - финансы, форекс. Тест уже придуман. В личку не писать, предложения оставлять только здесь.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с Drupal 6

    Нужен специалист по работе с Drupal 6. Обязателен опыт создания серьезных (сложных) тем оформления. Все подробности в аське, личке. Обращаться только тем, кто знает как в drupal 6 добавить альтернативные стили css в тему. В ...

    CSSDrupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Нужно нарисовать дизайн для сайта. ТЗ есть. Кратко: сайт визитка, тематика - здоровье. Просьба предложения оставлять здесь.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер

    $30

    Нужно сделать красивый флеш баннер в минимальный срок. Один размер. Тематика - финансы. Дилетантов просьба не беспокоить. Предложение оставляйте здесь или в личку.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайтинг текстов

    Нужно рерайтить достаточные обьемы текстов. Предопставляю готовые статьи, а ваша задача сделать их уникальными. Указывайте сразу цену за 1000 знаков без пробелов. Оставляйте пожалуйста комментарии прямо тут или пишите в личку (читаю постоянно).

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов информацией (Wordpress)

    Нужно наполнять сайты готовым контентом. Сайты на движке wordpress. ОБращаться только тем, кто работал именно с вордпресом. Обучение в процессе - не подходит однозначно. Кто считает, что цена за добавления 1000 знаков на сайт примерно ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта контентом (Drupal)

    $50

    Необходимо наполнить сайт на движке Drupal готовым контентом. Просьба обращаться только тем, кто умеет работать с друпал (просто нет времени учить кого-то). Предложения типа "разберемся в процессе" не принимаються. Оплата достойная, обьем большой. Оставляйте предложение ...

    Drupal
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $100

    Нужно наполнить сайт готовым контентом. Желателен опыт работы с drupal (imce, imagecache, cck views etc.) и знать что такое таксонометрия) Предложение оставляйте пожалуйста здесь. Кроме всего прочего интересуют короткие сроки и цена. Будет хорошо если ...

    Drupal
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Создание коллажа
Рекомендую Илью как отличного заказчика - четкое ТЗ, своевременная оплата.
Все четко: качественно, быстро, с учетом всех пожеланий. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
KB_MNOGOBUKV
Анастасия 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
23 отзыва(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Наполнение фотогалереи
Самые положительные впечатления от работы с заказчиком. Работа идет четко, продуктивно. Никаких проблем с оплатой.
Все четко. Очень ответственная и старательная исполнительница. Респект.
Ответный отзыв
Viteef
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайтов информацией (Wordpress)
Несколько доработок, и пришли к желаемому результату...
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Тексты для сайта
От работы остались хорошие впечатления. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую. Сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо
Все сделал в срок (даже раньше) и качественно. Вообщем работой доволен, человек знает свое дело.
Ответный отзыв