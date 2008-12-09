Необходимо в кратчайшие сроки сверстать psd макеты: главная страница и 3 внутренних. Требования самые стандартные: кроссбраузерность, валидность, адекватность системы стилей. Прошу обращатся лишь тех, кто готов начать работу немедленно. В виду сложности макета и временных ...
- $100HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрацию к сайту на заданную тему. Перед подачей заявки прошу убедиться в наличии качественный векторных работ в портфолио. Именно по этому критерию будет определятся исполнитель.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно из готового макета сделать работающий сайт на Drupal. Рассматриваю кандидатуры только с примерами реализованных проектов на Drupal в портфолио.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется качественное фото. Нужно на его основе сделать повторяющийся фон. Подробности и фото показываю по запросу.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно написать статью в виде осмотра научной литературы по заданной теме. Просьба обращаться только тем, кто знает что это такое. Украинский язык. Жесткие требования. Срок 2 дня. Подробности при личной переписке.Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно в короткие сроки написать статью. Тематика - модульно-рейтинговая система в ВУЗах. Обьем 5 страниц А4. Сроки 1 день. Жду предложений.Закрыт14 лет назад
Необходимо сделать дизайн для вап сайта. Все подробности обсуждаются с исполнителем. От вас требуются примеры работ (именно wap сайтов и ничего другого) в количестве от 3 шт и стоимость за макет 1 страницы без верстки. ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Разработана структура галереи (категории, подкатегории). Необходимо наполнить каждую категорию фотографиями. Для каждой фотографии необходимо придумать название и небольшой описание. Технические подробности обсуждаются уже с конкретным исполнителем. Жду предложений.Завершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать flash баннер нестандартного размера. Тематика - финансы, форекс. Тест уже придуман. В личку не писать, предложения оставлять только здесь.Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист по работе с Drupal 6. Обязателен опыт создания серьезных (сложных) тем оформления. Все подробности в аське, личке. Обращаться только тем, кто знает как в drupal 6 добавить альтернативные стили css в тему. В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Нужно нарисовать дизайн для сайта. ТЗ есть. Кратко: сайт визитка, тематика - здоровье. Просьба предложения оставлять здесь.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Нужно сделать красивый флеш баннер в минимальный срок. Один размер. Тематика - финансы. Дилетантов просьба не беспокоить. Предложение оставляйте здесь или в личку.Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно рерайтить достаточные обьемы текстов. Предопставляю готовые статьи, а ваша задача сделать их уникальными. Указывайте сразу цену за 1000 знаков без пробелов. Оставляйте пожалуйста комментарии прямо тут или пишите в личку (читаю постоянно).Копирайтинг35 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно наполнять сайты готовым контентом. Сайты на движке wordpress. ОБращаться только тем, кто работал именно с вордпресом. Обучение в процессе - не подходит однозначно. Кто считает, что цена за добавления 1000 знаков на сайт примерно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо наполнить сайт на движке Drupal готовым контентом. Просьба обращаться только тем, кто умеет работать с друпал (просто нет времени учить кого-то). Предложения типа "разберемся в процессе" не принимаються. Оплата достойная, обьем большой. Оставляйте предложение ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно наполнить сайт готовым контентом. Желателен опыт работы с drupal (imce, imagecache, cck views etc.) и знать что такое таксонометрия) Предложение оставляйте пожалуйста здесь. Кроме всего прочего интересуют короткие сроки и цена. Будет хорошо если ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно написать два текста для сайта. Подробности - по e-mail: [email protected] PS Извиняюсь что коротко, я не копирайтер)Завершен16 лет назад