leonid1982

Сотрудничаем с Леонидом не первый раз. Созданные им проекты всегда очень интересны! Всегда консультирует по возникающим в процессе работы вопросам! Весьма рад, что получил в его лице постоянного заказчика! О сотрудничестве исключительно положительные эмоции! :)