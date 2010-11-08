leonid1982

Нарисовать инфографику, раскрывающую анализ статистических данных на основании статистической информации, приведённой в документе.
Периодически в ходе реализации проектов возникают задачи, связанные с дизайном. При работе с исполнителями гарантирую серьёзный подход и выполнение договорённостей.
- Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Необходимо разработать и оформить инфографику для Мосгоризбиркома, разъясняющую пошаговые действия избирателя в день голосования. Работа делится на 3 части: 1. "Голосование избирателей в помещении для голосования" Состоит из 6 пунктов (описано в ТЗ (приложено)) 2. "Голосование вне помещения ...Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Есть блок-схема, описывающая алгоритм интерактивного взаимодействия с пользователем в режиме: вопрос->информационный текст -> следующий вопрос и т.д. Надо на основании блок-схемы сделать создать страницу со скриптами, реализующую такое взаимодействие. Реализовать надо в общей стилистике сайта (сайт ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $400
Для сайта избирательной комиссии требуется разработать материалы, которые будут для избирателей и других участников избирательного процесса без юридического образования в наглядной и простой форме разъяснять основные процессы связанные с подготовкой и проведением выборов. Сейчас необходимо ...Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10000
Создаётся новый сайт для госзаказчика (старая версия тут http://mosgorizbirkom.ru/ ). Был разработан макет дизайна главной страницы, который был согласован с заказчиком в плане структуры представления данных http://54.247.164.166/design3/ Но помимо структуры заказчику хочется «креатива» и «интерактивности». Проблемные ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно реализовать порядка 10 анимированных роликов по сценариям, предлагаемым заказчиком. Стиль выполнения роликов "type-in-motion" (пример готового ролика прилагается), сделать надо будет по аналогии с уже существующими. Для проверки исполнителя сначала в работу отдаётся 1 ролик, бюджет ...Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разработка анимированного ролика на Flash для портала мировых судей г. Москвы. Сценарий ролика прилагается.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад