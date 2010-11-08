leonid1982

Леонид leonid1982

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Менеджер проектов в компании КРОК

Периодически в ходе реализации проектов возникают задачи, связанные с дизайном. При работе с исполнителями гарантирую серьёзный подход и выполнение договорённостей.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработка инфографики "Голосование на выборах"

    $500

    Необходимо разработать и оформить инфографику для Мосгоризбиркома, разъясняющую пошаговые действия избирателя в день голосования. Работа делится на 3 части: 1. "Голосование избирателей в помещении для голосования" Состоит из 6 пунктов (описано в ТЗ (приложено)) 2. "Голосование вне помещения ...

    Инфографика
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интерактивный html с инфой в режиме вопрос-ответ

    $250

    Есть блок-схема, описывающая алгоритм интерактивного взаимодействия с пользователем в режиме: вопрос-&gt;информационный текст -&gt; следующий вопрос и т.д. Надо на основании блок-схемы сделать создать страницу со скриптами, реализующую такое взаимодействие. Реализовать надо в общей стилистике сайта (сайт ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Инфографика/презентация бизнес-процессов

    $400

    Для сайта избирательной комиссии требуется разработать материалы, которые будут для избирателей и других участников избирательного процесса без юридического образования в наглядной и простой форме разъяснять основные процессы связанные с подготовкой и проведением выборов. Сейчас необходимо ...

    HTMLiOSFlashИнфографика
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн + инфографика + анимация = креатив

    $10000

    Создаётся новый сайт для госзаказчика (старая версия тут http://mosgorizbirkom.ru/ ). Был разработан макет дизайна главной страницы, который был согласован с заказчиком в плане структуры представления данных http://54.247.164.166/design3/ Но помимо структуры заказчику хочется «креатива» и «интерактивности». Проблемные ...

    Дизайн главной страницыИнфографика
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разр-ка анимированных роликов на Flash по сценарию

    $250

    Нужно реализовать порядка 10 анимированных роликов по сценариям, предлагаемым заказчиком. Стиль выполнения роликов "type-in-motion" (пример готового ролика прилагается), сделать надо будет по аналогии с уже существующими. Для проверки исполнителя сначала в работу отдаётся 1 ролик, бюджет ...

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
$400
10 баллов
10 лет назад
Инфографика по сравнительному анализу
Сотрудничаем с Леонидом не первый раз. Созданные им проекты всегда очень интересны! Всегда консультирует по возникающим в процессе работы вопросам! Весьма рад, что получил в его лице постоянного заказчика! О сотрудничестве исключительно положительные эмоции! :)
Как часто бывает, в проекте были очень сжатые сроки. Хаблат оперативно и качественно решил задачу за одну итерацию, точно уловив, что нужно сделать, и удачно реализовав задумку. Заказчик доволен, сроки выдержаны. Рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
$400
10 баллов
11 лет назад
Разработка инфографики "Голосование на выборах"
Леонид еще раз продемонстрировал высший пилотаж над курированием проекта! Сотрудничать с ним очень легко и приятно! :) Четкое, грамотно написанное ТЗ, полная предоплата - все что нужно для комфортной работы!
Работа была выполнена качественно и в срок! Обязательно буду сотрудничать с Хаблатом и в дальнейшем! Рекомендую его как ответственного и креативного исполнителя.
Ответный отзыв
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
$400
10 баллов
11 лет назад
Инфографика/презентация бизнес-процессов
Леонид создал очень интересный конкурс, в котором очень грамотно и профессионально описал задачу! Оперативно консультировал по всем вопросам, возникающим в ходе работы! Мои рекомендации!
В конкурсе для сложного и "капризного" заказчика с несколькими заинтересованными лицами Хаблат предложил вариант, который понравился всем и соответствовал всем исходным требованиям. Работа выполнена чётко в срок, в тесном взаимодействии. Планирую и дальше привлекать к проектам.
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Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Разр-ка анимированных роликов на Flash по сценарию
Проект оказался достаточно крупным и интересным. Все прошло гладко, проблем с оплатой не возникало. Рекомендую как отличного работодателя!
Чётко, быстро, качественно. Что просил, то и получил. Проблем с коммуникациями не возникло. Рекомендую
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