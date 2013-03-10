lhsocial

Михайлов lhsocial

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн, шаблон, экспорт/импорт товара

    Здравствуйте. Требуется: 1) Нарисовать дизайн с логотипом для интернет магазина. 2) Далее с данного дизайна разработать шаблон для CMS Simpla 3) Экспорт/Импорт товара, требуется с сайта поставщика экспортировать ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задания на Pascal

    $50

    Здравствуйте. Требуется написать решения нескольких задач на языке паскаля. 1. Определите используемую палитру для графического файла исходя из его информационного объема и размера в пикселях. (Вычисляется количество цветов в палитре ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера VDS

    Здравствуйте. Приобрели сервер VDS у TimeWeb, требуется: 1) Установить ISP Manager панель: http://help.timeweb.ru/vds/instructions/359/ 2) Установить драйвера XEN: драйверов XEN: http://help.timeweb.ru/vds/windows/375/ Указывайте стоимость работы

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Социальная сеть "под ключ"

    Добрый день, уважаемые фрилансеры и студии. Поздравляем всех с прошедшим праздником и предлагаем проект. Проект актуален только для тех, кто когда то уже разрабатывал социальную сеть и имеет готовый ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать новую версию сайта

    Здравствуйте. Одно время нам был разработан сайт: freshtraders.ru. Но не полностью он был разработан. Сейчас требуется разработать новую версию сайта "под ключ". Новый дизайн, новая структура, новый программинг. Оплата ТОЛЬКО поэтапно. ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа над социальной сетью, phpfox

    Здравствуйте! Требуется установить на хостинг phpfox самую новую версию, установить полный, хороший русский язык, доработать дизайн главной странице, настроив нужный функционал. Сроки, как можно скорее. Если выполняете данное задание, то даю следующее по ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад