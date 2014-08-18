Необходимо сверстать лендинг, используя макет PSD и комментарии к макету в мокап. (в одностраничнике есть видео и кликабельная карта) Каждый смысловой блок должен умещаться на высоту экрана (не более 650 пикс. по высоте) При нажатии на ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
1. Требуется сверстать html-страничку. Ссылка на дизайн – 2. Размер странички – три экрана ноутбука. 3. Нужно, чтобы получившаяся страничка хорошо выглядела на экранах разного размера, во всех основных браузерах и на мобильных устройствах. 4. Необходимо будет вставить ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
1. Требуется сделать дизайн лендинга по образцу 2. Размер страницы – три экрана, которые на моем изображени разделены экранами браузера. экраны браузеров в самом дизайне отображать не нужно. 3. Цвет фона – белый, общий стиль – ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад