lid-shop

Артем Бокарев lid-shop

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга

    $50

    Необходимо сверстать лендинг, используя макет PSD и комментарии к макету в мокап. (в одностраничнике есть видео и кликабельная карта) Каждый смысловой блок должен умещаться на высоту экрана (не более 650 пикс. по высоте) При нажатии на ...

    Верстка лендингаМокап
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $50

    1. Требуется сверстать html-страничку. Ссылка на дизайн – 2. Размер странички – три экрана ноутбука. 3. Нужно, чтобы получившаяся страничка хорошо выглядела на экранах разного размера, во всех основных браузерах и на мобильных устройствах. 4. Необходимо будет вставить ...

    HTMLВерстка лендинга
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    1. Требуется сделать дизайн лендинга по образцу 2. Размер страницы – три экрана, которые на моем изображени разделены экранами браузера. экраны браузеров в самом дизайне отображать не нужно. 3. Цвет фона – белый, общий стиль – ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад