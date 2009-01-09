Требуется сделать редизайн сайта www.moneypal.ru Страницы сайта должны быть валидными и легкими, формы с использованием css, подсказки, крупный шрифт, упростить юзабилити. Возможные примеры вариантов дизайна: get-wm.com hot-change.com Пожалуйста, называйте ваши конкретные цены и сроки
- $300Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Установить обновленный сертификат WEBMONEY LIGHT на сервер для работы обменного пункта. Проблема в том, что сертификат работает в броузере. но не работает на сервере. Задача - найти и исправить эту ошибку.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Подключить WebMoney интерфейс Х19 к сайту. Один тип операции. Внести изменения в 4 файла.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Сайт на .php/.html (18 страниц) перенести на готовый шаблон. Исходники: .psd, шрифты.HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Подключить LiqPay API 1.2 к сайту. Наличие опыта работы c LiqPay обязательно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется изготовить красивый и информативный .gif или flash баннер размером 728x60Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Исправить баг в дизайне. И несколько других мелочей. Желательно знакомство с eMeeting Dating Software.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется настроить скрипт для отправки почты через SMTP GMAIL.COMВеб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $300
Необходимо реализовать автоматизацию обмена LiqPay USD - WebMoney WMZ Нужен программист хорошо знакомый с обеими системами.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад