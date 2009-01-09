lvitali2

Виталий lvitali2

 
60 летНорвегия/Осло
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Linal
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
$15
10 баллов
14 лет назад
Баннер 728x60
Лёгкий, положительный, заказчик, оплатил вовремя. Приятно было сотрудничать.
Профессиональный исполнитель. Работа сделана очень качественно и в срок. Мария помогла даже и с кодом. Легко идти на контакт, очень пункутальный и добросоветсный человек. Очень рекоммендую!
Ответный отзыв
eugene_m
Евгений 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
$20
10 баллов
15 лет назад
Настройка отправки почты из скрипта
С Виталием приятно работать, человек положительный. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
LiCOS
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Автоматизация обмена LiqPay <-> WebMoney
Было очень приятно работать с заказчиком. Четко поставлена цель работы, пунктуальность... Кстати, действительно очень удобно, Виталий появлялся ровно во столько, во сколько говорил! Очень приятно было с Вами работать!
К сожалению, в скрипте обнаружились принципиальные ошибки, которые привели к дополнительным расходам и поиску другого программиста. Но в целом, работа сделана правильно на 90% Слабое звено: - Недостаточные знания языка JavaScript - Неумение вести себя с клиентами: трудно дозвониться, нет ответов на email, неожиданно исчезает из ICQ
Ответный отзыв