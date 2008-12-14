Занимаюсь: созданием/раскруткой/размещением Web сайтов; созданием Web рекламы и все что с этим связанно; Web дизайном; копирайтом и рерайтом; програмированием на PHP; пишу скрипты JavaScripts и многое другое.

Есть опыт работы с движком DLE.

Опыт работы с программами:

- PhotoShop и CorelDraw;

- Flash;

- DreamWeaver;

- Blender 3d и 3ds Max.

Лучше всего получается: рерайт, все что связанно с дизайном и работа контент-менеджером.

Я копирайтер и рерайтер на сайт "продажы статей": http://www.textsale.ru/team44839.html