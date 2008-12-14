Владимир Дьяконов make_allmake_all
NaN летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Занимаюсь: созданием/раскруткой/размещением Web сайтов; созданием Web рекламы и все что с этим связанно; Web дизайном; копирайтом и рерайтом; програмированием на PHP; пишу скрипты JavaScripts и многое другое.
Есть опыт работы с движком DLE.
Опыт работы с программами:
- PhotoShop и CorelDraw;
- Flash;
- DreamWeaver;
- Blender 3d и 3ds Max.
Лучше всего получается: рерайт, все что связанно с дизайном и работа контент-менеджером.
Я копирайтер и рерайтер на сайт "продажы статей": http://www.textsale.ru/team44839.html
Портфолио
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