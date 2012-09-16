Антон проявил себя как не добросовестный исполнитель... взялся за проект, спустя пару дней предоставил набросок макета выполненный в совершенно другом ключе нежели обсуждалось. Сказал исправит. Прошло уже 2 недели, от Антона никаких вестей, сообщения в аську, на сайте игнорирует. Не советую работать с данным фрилансером.