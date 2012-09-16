Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
11 лет назад
Антон проявил себя как не добросовестный исполнитель... взялся за проект, спустя пару дней предоставил набросок макета выполненный в совершенно другом ключе нежели обсуждалось. Сказал исправит. Прошло уже 2 недели, от Антона никаких вестей, сообщения в аську, на сайте игнорирует. Не советую работать с данным фрилансером.
$10
0 баллов
11 лет назад
Взялся за проект в котором ничего не понимает и не умеет. Последние мои сообщения с требованиями по доработкам, просто игнорировал. Никому не рекомендую. Крайне безответственный исполнитель.
Презентации
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#1156
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#1915
Наружная реклама
1 отзыв(-1)
от $100
от 3 дней
#2016
Верстка полиграфии
1 отзыв(-1)
от $150
от 5 дней
#2163
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#2295
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#2843
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 3 дней
#4812