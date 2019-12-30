Frontend developer

Добрый день!

Занимаюсь frontend разработкой примерно год. Новичок на бирже weblancer, поэтому расценки весьма демократичные.

Начинал верстать сайты сам, далее занимался на курсах frontend разработки и после успешного окончания (лучшие показатели на потоке) решил податься на фриланс.

Готов взяться за проекты любых масштабов. При необходимости есть своя "команда единомышленников"

Мои скилы:

- HTML/HTML5

- CSS/CSS3

- Bootstrap4

- Vanilla Javascript

- JQuery

- препроцессор SASS(SCSS)

- сборщики Gulp/Webpack

- Git

- использование Wordpress, конструктора Elementor и "натяжка" верстки на Wordpress