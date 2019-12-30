Frontend developer
Добрый день!
Занимаюсь frontend разработкой примерно год. Новичок на бирже weblancer, поэтому расценки весьма демократичные.
Начинал верстать сайты сам, далее занимался на курсах frontend разработки и после успешного окончания (лучшие показатели на потоке) решил податься на фриланс.
Готов взяться за проекты любых масштабов. При необходимости есть своя "команда единомышленников"
Мои скилы:
- HTML/HTML5
- CSS/CSS3
- Bootstrap4
- Vanilla Javascript
- JQuery
- препроцессор SASS(SCSS)
- сборщики Gulp/Webpack
- Git
- использование Wordpress, конструктора Elementor и "натяжка" верстки на Wordpress