markelovm79

Андрей Маркелов markelovm79

 
38 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
день назад
$7
10 баллов
3 года назад
Статья на тему "Что означают номера АМР"
Заказчик четко поставил задачу и все оплатил сполна. Рекомендую!
Спасибо, статья была написана в срок.
Ответный отзыв
TrafficHunter
Ярослав 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Собрать семантику для интернет-магазина
Спасибо! Приятное сотрудничество.
Все как обычно супер! Работаем с Ярославом дальше, настоящий профессионал!
Ответный отзыв
TrafficHunter
Ярослав 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
3 года назад
Настройка контекстной рекламы для Яндекс Директ и Google Ads
Спасибо Андрею за очередной заказ, очень приятный заказчик.
Благодарю, Ярослав собрал очень эффективную рекламную кампанию, все на высоте! Работаем дальше!
Ответный отзыв
TrafficHunter
Ярослав 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Анализ сайт по SEO
Спасибо Андрею, рекомендую как заказчика!
Спасибо Ярославу за профессиональный аудит. Был выполнен разбор сайта по максимуму. Ярослав очень толково объяснил все нюансы дальнейших действий по продвижению сайта. Дополнительно подсказал фишки по улучшению скорости сайта и подключил некоторые плагины. На все вопросы отвечал оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по продвижению. Как очень хорошего специалиста рекомендую!
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