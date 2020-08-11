markelovm79

Спасибо Ярославу за профессиональный аудит. Был выполнен разбор сайта по максимуму. Ярослав очень толково объяснил все нюансы дальнейших действий по продвижению сайта. Дополнительно подсказал фишки по улучшению скорости сайта и подключил некоторые плагины. На все вопросы отвечал оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по продвижению. Как очень хорошего специалиста рекомендую!