master_77

Константин master_77

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Парсер

    Добрый день! Нужно спарсить из 23 интернет-магазинов базу их товаров с описанием, ценой и фото (если есть). Интересует разумная цена, которую называйте сразу!

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поисковик

    Добрый день! Нужно создать сайт-поисковик с главной страницей как у google. Поиск будет по базе товаров. База есть но сырая- спарсенная. В базе порюдка 250тыс. позиций. Нужно все довести до конца. Интересует разумная цена, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер

    Нужно из самого крупного украинского сайта обьявлений по поисковому запросу "услуги" собрать все номера телефонов по всем городам за последние 30 дней. Указывайте цену.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • База

    Нужно собрать информацию(адресс, контакты, к-во торговых мест) о всех рынках и торговых центрах Украины. Указывайте стоимость

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Каталог

    Нужен дизайн, верстка и полная допечатная разработка и подготовка 4 страничного каталога форматом А5. Указывайте срок и стоимость

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип

    Нужен логотип. Все очень просто-красный фон и белый логотип- тачка на колесах в профиль и внизу название avtolavka. Должно быть по современному. Указывайте цену

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Одностраничный сайт

    нужен одностраничный сайт. Нужно нарисовать буквенный логотип по типу сландо. На странице будет текст в виде реплик с графическим сопровождением. Нужен качественный дизайн. Указывайте цены. Спасибо

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доска обьявлений под ключ

    нужен под ключ сайт с навигацией по типу сайта slando.ua по типу доски обьявлений. на странице обьявления должна быть возможность добавлять фотографии с опиисаниеем. дизайн нужен минималистичный. предложения выставляйте с указаниеем сроков и цены. предоплата ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Меню в группу вк

    добрый вечер. интересует дизайн и установка меню в группу. есть аватарка группы нужно чтото простенькое но со вкусом. давайте общаться на страницах вконтакте. http://vk.com/id215487842

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аватарка

    нужно нарисовать аватарку для группы вконтакте. за основу взять эту картинку только корону другую. под короной большими буквами royal а под ним маленькими discount. использовать цвета серебром на серебре. указывайте цену.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимированный презентационный ролик

    нужно придумать оригинальный смешной легкозапоминающийся персонаж который использовать для примера в презентационном ролике компьтерной программы. этот персонаж будет лицом программы. по продолжительности ролик будет не более 20 секунд. указывайте цены

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт в одну страничку

    нужна главная страница сайта. оригинальный дизайн. главный центральный елемент страницы это часы с обратным отсчетом времени и еще некоторая информация которая должна автоматически меняться по прошествии опрелелнного времени. очень важен оригинальны дизайн. указывайте цену

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Группа в фейсбук

    нужна группа в фейсбук с оригинальным дизайном и оформлением для раскрутки онлайн сервиса. в группе по возможности нужно сделать опрос. нужно порядка 8-10к участников из пяти городов. в предложении указывайте максимум информации с ценами. помимо ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копия сайта сландо

    нужно сделать сайт практически копию slando.com.ua с таким же функционалом и поиском по заданных параметрах. в предложении указывайте реальную цену и сроки

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программка для мобильного

    нужно разработать программку для установки на мобильный телефон. суть программы в смене картинок с возможностью прослушать название предмета изображенного на них. порядка 10000 картинок. также нужно сделать демо версию с последущей оплатой доступа к полной ...

    Дизайн интерфейсов и игр14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Развлекательный портал соц. сеть для детей

    нужен проект под ключ! это должна быть соц сеть для детей с всевозможными сервисами для детей до 12-13 лет. так как проект творческий и сырой то интересует работа в партнерстве. также интересует приблизительный порядок цен ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Группа в фейсбук

    нужно создать группу с оригинальным дизайном расскрутить ее и наполнить 10к участников. Предложение выставлять с указанием цены и сроков

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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