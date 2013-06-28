Добрый день! Нужно спарсить из 23 интернет-магазинов базу их товаров с описанием, ценой и фото (если есть). Интересует разумная цена, которую называйте сразу!
- Базы данных8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно создать сайт-поисковик с главной страницей как у google. Поиск будет по базе товаров. База есть но сырая- спарсенная. В базе порюдка 250тыс. позиций. Нужно все довести до конца. Интересует разумная цена, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно из самого крупного украинского сайта обьявлений по поисковому запросу "услуги" собрать все номера телефонов по всем городам за последние 30 дней. Указывайте цену.Базы данных6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно собрать информацию(адресс, контакты, к-во торговых мест) о всех рынках и торговых центрах Украины. Указывайте стоимостьНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен дизайн, верстка и полная допечатная разработка и подготовка 4 страничного каталога форматом А5. Указывайте срок и стоимостьВерстка полиграфии26 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен логотип. Все очень просто-красный фон и белый логотип- тачка на колесах в профиль и внизу название avtolavka. Должно быть по современному. Указывайте ценуЛоготипы и Знаки38 заявокЗакрыт10 лет назад
нужен одностраничный сайт. Нужно нарисовать буквенный логотип по типу сландо. На странице будет текст в виде реплик с графическим сопровождением. Нужен качественный дизайн. Указывайте цены. СпасибоСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
нужен под ключ сайт с навигацией по типу сайта slando.ua по типу доски обьявлений. на странице обьявления должна быть возможность добавлять фотографии с опиисаниеем. дизайн нужен минималистичный. предложения выставляйте с указаниеем сроков и цены. предоплата ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужен парсер для сбора определенной информации в сети интернет.Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
добрый вечер. интересует дизайн и установка меню в группу. есть аватарка группы нужно чтото простенькое но со вкусом. давайте общаться на страницах вконтакте. http://vk.com/id215487842Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
нужен дизайн и установка менюшки в группу вконтакте. указывайте ценуСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно нарисовать аватарку для группы вконтакте. за основу взять эту картинку только корону другую. под короной большими буквами royal а под ним маленькими discount. использовать цвета серебром на серебре. указывайте цену.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно придумать оригинальный смешной легкозапоминающийся персонаж который использовать для примера в презентационном ролике компьтерной программы. этот персонаж будет лицом программы. по продолжительности ролик будет не более 20 секунд. указывайте ценыАнимация6 заявокЗакрыт10 лет назад
нужна главная страница сайта. оригинальный дизайн. главный центральный елемент страницы это часы с обратным отсчетом времени и еще некоторая информация которая должна автоматически меняться по прошествии опрелелнного времени. очень важен оригинальны дизайн. указывайте ценуСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт10 лет назад
нужна группа в фейсбук с оригинальным дизайном и оформлением для раскрутки онлайн сервиса. в группе по возможности нужно сделать опрос. нужно порядка 8-10к участников из пяти городов. в предложении указывайте максимум информации с ценами. помимо ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно сделать сайт практически копию slando.com.ua с таким же функционалом и поиском по заданных параметрах. в предложении указывайте реальную цену и срокиСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
нужны веселые детские картинки с веселым персонажем для словаря. порядка 10000 картинок. размер картинки небольшой. указывайте в предложении цены и срокиИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно разработать программку для установки на мобильный телефон. суть программы в смене картинок с возможностью прослушать название предмета изображенного на них. порядка 10000 картинок. также нужно сделать демо версию с последущей оплатой доступа к полной ...Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт11 лет назад
нужен проект под ключ! это должна быть соц сеть для детей с всевозможными сервисами для детей до 12-13 лет. так как проект творческий и сырой то интересует работа в партнерстве. также интересует приблизительный порядок цен ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно создать группу с оригинальным дизайном расскрутить ее и наполнить 10к участников. Предложение выставлять с указанием цены и сроковСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад