Ищем JS разработчика с опытом работы от 1 года для интеграции существующей вёрстки на Vue и работы с REST API. Необходима респонсивная верстка SPA, готовность уделять проекту 4-5 часов в день. Приветствуется работа в выходные. Коммуникация через Telegram и GitHub.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется JS разработчик на React или Vue для интеграции существующей респонсивной вёрстки с рабочим API REST. Необходим опыт от 1 года и базовое понимание SPA с RESTful API. Дизайн предоставлен в Figma. Ожидается работа с Telegram и GitHub.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка SPA на VUE, интегрированного с REST API, созданным на Symfony. Имеется полный дизайн в Figma и свёрстанные компоненты на Bootstrap и JQuery. Ожидается долгосрочное сотрудничество — не менее года работы над фронтендом.Закрыт3 года назад
Требуется доработать существующий дизайн страниц интерфейса и разработать новые страницы в уже установленном стиле. Опыт работы с Figma обязателен, важно сохранить единый визуальный стиль.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется фронтендер для создания RESTful SPA под уникальную бизнес-логику. Дизайн готов, 60% свёрстано на Bootstrap и JQuery. Необходимы знания Vue, Angular или React. Ожидается участие в двухэтапном собеседовании и выполнение короткого теста. Срок работы — не менее года.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется JS-разработчик для интеграции существующей вёрстки на React, Angular или Vue с рабочим REST API. Необходим опыт от 1 года и базовое понимание SPA. Ожидается двухэтапное собеседование, включая технический тест. Приветствуется уверенное владение git и знание GraphQL.Закрыт4 года назад
Ищется дизайнер для доработки существующего дизайна страниц интерфейса и разработки новых страниц в Figma. Работа должна соответствовать уже установленному стилю. Опыт в Web/UX/UI дизайне обязателен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется дизайнер интерфейсов для доработки существующего дизайна страниц и создания новых в Figma. Работайте в уже установленном стиле и обеспечьте согласованность всех элементов интерфейса приложений.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем JS-разработчика для интеграции существующей вёрстки на React, Angular или Vue. Необходим опыт работы от 1 года с RESTful API и SPA. Командные навыки и уверенное владение git будут плюсом. Ожидается двухэтапное собеседование с техническим тестом. Ответное сообщение должно начинаться с idp.Закрыт4 года назад
Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер ( студии не рассматриваю ) Ищу ответственного человека с опытом работы не менее 2х лет в данном направлении .Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер Верстка + посадка на react Ищу ответственного человека с опытом работы .Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер ( студии не рассматриваю ) работа по этапная Проект довольно таки не маленькийИщу ответственного человека на долгосрочное сотрудничество .Работа только через сейф без предоплатВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Одни из основных требований : Фрилансер ( студии не рассматриваю ) Хорошее здоровье Стабильный интернет Свеже установленная ОС ( чтоб не слетала ) ...Закрыт4 года назад
необходимо написать советник или скрипт подобный вот этому http://www.mql5.com/ru/market/product/5482 только немного видоизмененный по функционалу и разбить его на две части мастер и клиент ( после завершения работы над проектом необходимы исходные коды)Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу грамотного сеошника для написания статей сайта тематики форекс тексты должны быть уникальными и понятными и легко читаемыми для любого человека !!! Направление сайта предоставление бесплатных торговых сигналов, доверительное управление и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Текст для подписной страницы на тематику форекс С ПРЕДОПЛАТОЙ НЕОБРАЩАТЬСЯКопирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад