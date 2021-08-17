max020780

Максим max020780

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$280
выплачено фрилансерам
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  • Vue + Верстка

    Ищем JS разработчика с опытом работы от 1 года для интеграции существующей вёрстки на Vue и работы с REST API. Необходима респонсивная верстка SPA, готовность уделять проекту 4-5 часов в день. Приветствуется работа в выходные. Коммуникация через Telegram и GitHub.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptVue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Vue или React + Верстка

    Требуется JS разработчик на React или Vue для интеграции существующей респонсивной вёрстки с рабочим API REST. Необходим опыт от 1 года и базовое понимание SPA с RESTful API. Дизайн предоставлен в Figma. Ожидается работа с Telegram и GitHub.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptVue.js
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать фронт на VUE по готовому REST API

    Требуется разработка SPA на VUE, интегрированного с REST API, созданным на Symfony. Имеется полный дизайн в Figma и свёрстанные компоненты на Bootstrap и JQuery. Ожидается долгосрочное сотрудничество — не менее года работы над фронтендом.

    BootstrapFigmajQuerySymfonyVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интерфейса в figma

    Требуется доработать существующий дизайн страниц интерфейса и разработать новые страницы в уже установленном стиле. Опыт работы с Figma обязателен, важно сохранить единый визуальный стиль.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка + посадка на Vue , Angular или React

    Требуется фронтендер для создания RESTful SPA под уникальную бизнес-логику. Дизайн готов, 60% свёрстано на Bootstrap и JQuery. Необходимы знания Vue, Angular или React. Ожидается участие в двухэтапном собеседовании и выполнение короткого теста. Срок работы — не менее года.

    AngularBootstrapFigmajQuerySymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • JS-Framework developing для существующего дизайна

    Требуется JS-разработчик для интеграции существующей вёрстки на React, Angular или Vue с рабочим REST API. Необходим опыт от 1 года и базовое понимание SPA. Ожидается двухэтапное собеседование, включая технический тест. Приветствуется уверенное владение git и знание GraphQL.

    AngularJavaScriptVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу дизайнера делающего на совесть Web/UX/UI

    Ищется дизайнер для доработки существующего дизайна страниц интерфейса и разработки новых страниц в Figma. Работа должна соответствовать уже установленному стилю. Опыт в Web/UX/UI дизайне обязателен.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайнер интерфейсов веб приложений

    Требуется дизайнер интерфейсов для доработки существующего дизайна страниц и создания новых в Figma. Работайте в уже установленном стиле и обеспечьте согласованность всех элементов интерфейса приложений.

    Figma
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • JS-Framework developing для существующего дизайна

    Ищем JS-разработчика для интеграции существующей вёрстки на React, Angular или Vue. Необходим опыт работы от 1 года с RESTful API и SPA. Командные навыки и уверенное владение git будут плюсом. Ожидается двухэтапное собеседование с техническим тестом. Ответное сообщение должно начинаться с idp.

    AngularFigmaGitJavaScriptVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен фронтенд-разработчик RESTful

    Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер ( студии не рассматриваю ) работа по этапная Проект довольно таки не маленькийИщу ответственного человека на долгосрочное сотрудничество .Работа только через сейф без предоплат

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен фронтенд-разработчик

    Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Одни из основных требований : Фрилансер ( студии не рассматриваю ) Хорошее здоровье Стабильный интернет Свеже установленная ОС ( чтоб не слетала ) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо написать советник или скрипт для MT4

    необходимо написать советник или скрипт подобный вот этому http://www.mql5.com/ru/market/product/5482 только немного видоизмененный по функционалу и разбить его на две части мастер и клиент ( после завершения работы над проектом необходимы исходные коды)

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт статьями

    Ищу грамотного сеошника для написания статей сайта тематики форекс тексты должны быть уникальными и понятными и легко читаемыми для любого человека !!! Направление сайта предоставление бесплатных торговых сигналов, доверительное управление и ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

tk0002222
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$130
8 баллов
3 года назад
Дизайнер интерфейсов веб приложений
Figma
Все хорошо, можно работать
Работой в целом доволен
Ответный отзыв
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
$280
10 баллов
4 года назад
Дизайн интерфейса в figma
Figma
Все четко и по делу во второй раз. :) Действительно приятно иметь дело 👍🏻
Работаем уже второй раз . настоящий профессионал своего дела! Быстро, грамотно и "в точку"! Только наилучшие рекомендации и положительные эмоции! Спасибо!
Ответный отзыв
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
$250
10 баллов
4 года назад
Ищу дизайнера делающего на совесть Web/UX/UI
Figma
Максим отличный заказчик. Было действительно приятно сотрудничать. Постановка задачи - 5/5 Обратная связь - 5/5 Оплата в срок - 5/5 Спасибо, буду рад помочь еще :)
Все супер, спасибо Виталию за оперативное выполнение поставленной задачи . Все сделал как я и ожидал . Рекомендую .
Ответный отзыв