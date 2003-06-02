Швыдкая Ирина Григорьевна
Возраст: 28 лет
Телефон мобильный: (063)868-46-34
E-mail: [email protected]
Образование
2002 – 2008 Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого,
факультет романо-германской филологии,
магистр филологии, преподаватель английского и немецкого языка и литературы
Опыт работы
2.06.2003 – 17.07.2003 воспитатель санатория-профилактория « Жемчуг»
ОАО «Азот»
С 2004 репетиторство английского языка
Февраль – март 2005 преподаватель английского языка в СОШ №32
г. Черкассы
Сентябрь – октябрь 2006 преподаватель английского и немецкого языка в
специализированной школе №34 г. Черкассы
Сентябрь – ноябрь 2007 преподаватель английского и немецкого языка в
Черкасском национальном университете
им. Б. Хмельницкого
Май – июнь 2008 секретарь-референт со знанием английского языка
в ТОВ «Габен»
Сентябрь – октябрь 2008 переводчик в брачном агентстве «Орхидея»
Октября 2008 - Июнь 2009 преподаватель английского языка Центр интенсивного
развития детей
С октября 2010 Рерайт и копирайт текстов, написание статьей на английском языке различной тематики,
перевод документации (удаленная работа)
Знание языков
Украинский, русский – родные
Английский – свободно
Немецкий – чтение и перевод специальных текстов
Испанский – чтение и перевод со словарем
Работа с компьютером
Пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe Photoshop CS2, Sony Vegas 7, Pinnacle Studio и др.
Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail (Outlook Express).
Набор текста «слепым» методом: кириллица – 200 зн./мин., латиница – 300 зн./мин.