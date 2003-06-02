Качество выполненной работы и ответственность гарантирую.

Швыдкая Ирина Григорьевна

Возраст: 28 лет

Телефон мобильный: (063)868-46-34

E-mail: [email protected]

Образование

2002 – 2008 Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого,

факультет романо-германской филологии,

магистр филологии, преподаватель английского и немецкого языка и литературы

Опыт работы

2.06.2003 – 17.07.2003 воспитатель санатория-профилактория « Жемчуг»

ОАО «Азот»

С 2004 репетиторство английского языка

Февраль – март 2005 преподаватель английского языка в СОШ №32

г. Черкассы

Сентябрь – октябрь 2006 преподаватель английского и немецкого языка в

специализированной школе №34 г. Черкассы

Сентябрь – ноябрь 2007 преподаватель английского и немецкого языка в

Черкасском национальном университете

им. Б. Хмельницкого

Май – июнь 2008 секретарь-референт со знанием английского языка

в ТОВ «Габен»

Сентябрь – октябрь 2008 переводчик в брачном агентстве «Орхидея»

Октября 2008 - Июнь 2009 преподаватель английского языка Центр интенсивного

развития детей

С октября 2010 Рерайт и копирайт текстов, написание статьей на английском языке различной тематики,

перевод документации (удаленная работа)

Знание языков

Украинский, русский – родные

Английский – свободно

Немецкий – чтение и перевод специальных текстов

Испанский – чтение и перевод со словарем

Работа с компьютером

Пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe Photoshop CS2, Sony Vegas 7, Pinnacle Studio и др.

Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail (Outlook Express).

Набор текста «слепым» методом: кириллица – 200 зн./мин., латиница – 300 зн./мин.