Дизайнер интерьера.Художник по ткани.

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Дизайнер интерьера

Юлия

Тип работы:

Не имеет значения

Место работы:

Не имеет значения

Ф.И.О.:

Юлия

Электронная почта:

[email protected]

Другие контакты:

Портфолио моё, Вы можете посмотреть на сайте: http://www.coroflot.com/missVJ

Личная информация

Город проживания:

Москва

Ближайшее метро:

Партизанская

Образование:

Высшее

Дата рождения:

21 мая 1987 г. (27 года)

Пол:

Женский

Семейное положение:

Замужем, дети есть

Опыт работы

Период работы:

С ноября 2012 по апрель 2013

Должность:

Дизайнер интерьера

В организации:

Дизайн бюро Elena&Brauni

Описание деятельности организации:

Дизайн бюро Elena&Brauni занимается комплексным проектированием жилых помещений

Должностные обязанности:

- разработка расстановок, для дальнейшего предоставления ведущему дизайнеру - раскладка напольных и настенных покрытий - расстановка розеток светильников и выключателей, составление спецификаций - подбор материалов для утверждения ведущим дизайнером - работа над эскизами, ручными и электронными.

Период работы:

С ноября 2011 по март 2012 года

Должность:

Дизайнер мебели/интерьера/консультант (Полная занятость)

В организации

ООО "Древмебель", г. Москва

Описание деятельности организации:

Компания "Древмебель" работает на рынке нестандартной и специализированной мебели. Собственная производственная база и дизайн

студия позволяют успешно работать в сфере производства специализированной и

индивидуальной мебели.

Должностные обязанности:

- работа с заказчиком (переговоры‚ выезд на объект, составление Т.З.) - выполнение дизайн проекта (концепция‚ дизайн‚ чертежи‚ визуализация) - подбор материалов (выбор оптимально подходящих материалов‚ обсуждение с заказчиком)

Период работы:

С апреля 2007 по февраль 2011 года

Должность:

Дизайнер интерьера (Полная занятость)

В организации:

ЗАО "Компания "Камбио", г. Москва

Описание деятельности организации:

Компания КАМБИО - одно из крупнейших торгово-производственных предприятий на российском мебельном рынке. Основной профиль деятельности –

производство и продажа мебели для офисов и гостиниц. В компании работают

более 900 специалистов. Собственное проектное бюро и мебельная фабрика в

Московской области (г. Клин) позволяют создавать 3-4 новых коллекций мебели

каждый год. Развитая дилерская сеть компании насчитывает более 400 партнеров

по всей России и за ее пределами.

Должностные обязанности:

- составление концепции интерьера, работа с заказчиком, определение требований к интерьеру - разработка вариантов планировки помещения - выполнение чертёжной части проекта - подбор мебели - визуализация проекта интерьера

Период работы:

С сентября 2006 по март 2007 года

Должность:

Флорист (Полная занятость)

В организации:

ООО "ШокоСтайл", г. Москва

Описание деятельности организации:

Дизайн-Студия «ShokoStyle» производит сладкую сувенирную продукцию в собственной флористической мастерской, предлагает услуги по

Дизайн-оформлению мероприятий в г. Москва.

Должностные обязанности:

Создавала яркие и уникальные композиции из вкусных и качественных конфет, шоколада, искусственных цветов, с использованием

богатого арсенала флористических аксессуаров, изготавливая вручную.

Образование

Учебное заведение:

Институт дизайна и рекламы (кафедра дизайна интерьера) при МАБиУ (Москва)

Дата окончания:

Май 2010 года

Специальность:

Дизайн среды (интерьера)

Форма обучения:

Очно-заочная

Учебное заведение:

Колледж декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже № 36 (Москва)

Дата окончания:

Июнь 2006 года

Специальность:

Художник росписи по ткани

Форма обучения:

Дневная/Очная

Учебное заведение:

Российско-Американская Международная Академия "ИНТЕРКОЛЛЕДЖ" (Москва)

Дата окончания:

Март 2006 года

Специальность:

Интерьеры и оборудование

Форма обучения:

Очно-заочная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский:

Базовый

Компьютерные навыки:

Владею компьютерными программами: * 3ds Max Design 2011 + V-Ray 2.0 * AutoCAD 2013 * Photoshop CS6 + Illustrator CS6 * ArchiCAD 15 * ZWCAD 2012 * CorelDRAW X5

Уровень владения компьютером:

Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Наличие водительских прав:

Категория B

Готовность к командировкам:

Нет

Ключевые навыки и достижения:

Имею опыт профессионально создавать уникальные и функциональные дизайн проекты интерьера с особой тщательностью. Я умею рисовать. Обладаю техникой художественной росписи различных видов тканей акварелью, масляными, темперными, акриловыми красками, а также аэрографом.

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