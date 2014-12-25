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Дизайнер интерьера
Юлия
Тип работы:
Не имеет значения
Место работы:
Не имеет значения
Ф.И.О.:
Юлия
Электронная почта:
Другие контакты:
Портфолио моё, Вы можете посмотреть на сайте: http://www.coroflot.com/missVJ
Личная информация
Город проживания:
Москва
Ближайшее метро:
Партизанская
Образование:
Высшее
Дата рождения:
21 мая 1987 г. (27 года)
Пол:
Женский
Семейное положение:
Замужем, дети есть
Опыт работы
Период работы:
С ноября 2012 по апрель 2013
Должность:
Дизайнер интерьера
В организации:
Дизайн бюро Elena&Brauni
Описание деятельности организации:
Дизайн бюро Elena&Brauni занимается комплексным проектированием жилых помещений
Должностные обязанности:
- разработка расстановок, для дальнейшего предоставления ведущему дизайнеру - раскладка напольных и настенных покрытий - расстановка розеток светильников и выключателей, составление спецификаций - подбор материалов для утверждения ведущим дизайнером - работа над эскизами, ручными и электронными.
Период работы:
С ноября 2011 по март 2012 года
Должность:
Дизайнер мебели/интерьера/консультант (Полная занятость)
В организации
ООО "Древмебель", г. Москва
Описание деятельности организации:
Компания "Древмебель" работает на рынке нестандартной и специализированной мебели. Собственная производственная база и дизайн
студия позволяют успешно работать в сфере производства специализированной и
индивидуальной мебели.
Должностные обязанности:
- работа с заказчиком (переговоры‚ выезд на объект, составление Т.З.) - выполнение дизайн проекта (концепция‚ дизайн‚ чертежи‚ визуализация) - подбор материалов (выбор оптимально подходящих материалов‚ обсуждение с заказчиком)
Период работы:
С апреля 2007 по февраль 2011 года
Должность:
Дизайнер интерьера (Полная занятость)
В организации:
ЗАО "Компания "Камбио", г. Москва
Описание деятельности организации:
Компания КАМБИО - одно из крупнейших торгово-производственных предприятий на российском мебельном рынке. Основной профиль деятельности –
производство и продажа мебели для офисов и гостиниц. В компании работают
более 900 специалистов. Собственное проектное бюро и мебельная фабрика в
Московской области (г. Клин) позволяют создавать 3-4 новых коллекций мебели
каждый год. Развитая дилерская сеть компании насчитывает более 400 партнеров
по всей России и за ее пределами.
Должностные обязанности:
- составление концепции интерьера, работа с заказчиком, определение требований к интерьеру - разработка вариантов планировки помещения - выполнение чертёжной части проекта - подбор мебели - визуализация проекта интерьера
Период работы:
С сентября 2006 по март 2007 года
Должность:
Флорист (Полная занятость)
В организации:
ООО "ШокоСтайл", г. Москва
Описание деятельности организации:
Дизайн-Студия «ShokoStyle» производит сладкую сувенирную продукцию в собственной флористической мастерской, предлагает услуги по
Дизайн-оформлению мероприятий в г. Москва.
Должностные обязанности:
Создавала яркие и уникальные композиции из вкусных и качественных конфет, шоколада, искусственных цветов, с использованием
богатого арсенала флористических аксессуаров, изготавливая вручную.
Образование
Учебное заведение:
Институт дизайна и рекламы (кафедра дизайна интерьера) при МАБиУ (Москва)
Дата окончания:
Май 2010 года
Специальность:
Дизайн среды (интерьера)
Форма обучения:
Очно-заочная
Учебное заведение:
Колледж декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже № 36 (Москва)
Дата окончания:
Июнь 2006 года
Специальность:
Художник росписи по ткани
Форма обучения:
Дневная/Очная
Учебное заведение:
Российско-Американская Международная Академия "ИНТЕРКОЛЛЕДЖ" (Москва)
Дата окончания:
Март 2006 года
Специальность:
Интерьеры и оборудование
Форма обучения:
Очно-заочная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский:
Базовый
Компьютерные навыки:
Владею компьютерными программами: * 3ds Max Design 2011 + V-Ray 2.0 * AutoCAD 2013 * Photoshop CS6 + Illustrator CS6 * ArchiCAD 15 * ZWCAD 2012 * CorelDRAW X5
Уровень владения компьютером:
Продвинутый пользователь
Дополнительная информация
Наличие водительских прав:
Категория B
Готовность к командировкам:
Нет
Ключевые навыки и достижения:
Имею опыт профессионально создавать уникальные и функциональные дизайн проекты интерьера с особой тщательностью. Я умею рисовать. Обладаю техникой художественной росписи различных видов тканей акварелью, масляными, темперными, акриловыми красками, а также аэрографом.
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