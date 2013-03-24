misterstepan

Степан misterstepan

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Ищу копирайтера

Отзывы фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Написание текстов на сайт о дизайне интерьера
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Быстро, качественно.
Ответный отзыв
Alex_Shik
Алексей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Выполнить рерайт текста, основываясь на ТЗ
Хороший заказчик, всё чётко с ТЗ, своевременная оплата работы.
Быстро, вовремя. соотношения цены и качества оптимальные.
Ответный отзыв