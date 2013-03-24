misterstepan

Требуется перенос двух сайтов http://www.businesscareer.ua/ с Joomla 1.5 на WP Второй http://www.pricheska-kiev.com.ua/ самописный, тоже на WP
- $180Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта http://www.budnik.ua/ Разработать калькулятор строительства по типу http://cottages-stroy.ru/kalkulyator-stroitelstva-doma. Параметры чуть поменяем, суть остается та же. Необходимо будет разработать дизайн под сайт. На калькулятор параметры будут такие же, только цифры поменяем. ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать рерайт текста по продаже систем отопления и водоснабжения. Основные направления: вентили, конденсатоотводчики, теплообменники, фильтры и т.п. По стоимости договоримся, жду ваших предложений, задание приложено.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Наполнить сайт текстами по техническому заданию, с указанным количеством требуемых вхождений. По стоимости жду ваших предложений в зависимости от качества предоставленных примеров ваших работ.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро, качественно.
$20
10 баллов
12 лет назад
Хороший заказчик, всё чётко с ТЗ, своевременная оплата работы.
Ответный отзыв
Быстро, вовремя. соотношения цены и качества оптимальные.