mix-marketing

Добрый день. Опишу что именно нужно. Есть несколько сайтов поставщиков с индивидуальным входом (логин и пароль, под которыми определяется индивидуальная цена товара), на которых размещена информация о товарах: наличие - кол-во остатков и эта самая ...
Вас приветствует команда Микс-Маркетинг. Наша команда - это объединенная группа маркетологов, интервьюеров и формировщиков, работающая по принципу аутстаффинга. В нашей команде всегда найдется человек, готовый выполнить любую работу качественно и в срок:
1. Анализ данных.
2. Поиск/занесение информации на любые тематические сайты.
3. Контент анализ сайтов.
4. Тестирование интернет сайтов с точки зрения посетителя (от 10000руб).
5. Аудит торговой точки. Мониторинг цен, скидок, рекламных акций (от 10 руб. 1 позиция).
6. Аудит собственной торговой точки/предприятия методом «тайного покупателя» (от 250руб).
7. Мониторинг рекламной активности конкурентов (от 5000руб).
8. Маркетинговые исследования:
• Телефонный опрос (от 50руб/анкета);
• Уличный опрос (от 70руб/анкета);
• Поквартирный опрос (от 100руб/анкета);
• Экспертный формализованный опрос (анкета от 350р).
9. Фокус-группа (от 10000руб).
10. Глубинное интервью (от 1500руб/одно интервью).
11. «Формирующие» опросы (цена договорная).
12. Мониторинг работы торговой точки (от 400руб/одна точка).
13. Торговая панель (от 250руб/одна торговая точка).
14. Замеры эффективности наружной рекламы (от 15000руб/один тематический замер).
15. Анализ конкурентов с возможностью тайного визита/звонка (от 50руб/контакт).
16. Формирование клиентской базы (от 15руб/контакт).
Также мы готовы организовать и провести маркетинговые исследования по вашим разработкам. Мы организуем все полевые работы и обработку полученных данных, предоставим Вам результаты в доступном и наглядном виде.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Антон, добрый вечер. Необходимо вставить код калькулятора стоимости доставки в раздел "Доставка" в самый конец документа. В самом калькуляторе есть ссылки на сайт транспортной компании. Нужно их закрыть noindex, чтобы роботы их не видели. Код:Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Все понятно из названия.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Нужно создать карту сайта в виде дерева всех категорий и страниц на самом сайте + карта сайта для поисковых роботов. Лучше отдельные для яндекса и гугла. Сайт на jooml'еСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно заполнить каталог товаров интернет магазина бытовой техники (фото + тех. характеристики товара). Стоимость одной позиции 1р. Заполнение ручное. Кому интересна работа, обращайтесь, расскажу подробности. Работа не сложная. Оплата WM.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад