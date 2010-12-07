mix-marketing

Оказание всего спектра маркетинговых услуг

Вас приветствует команда Микс-Маркетинг. Наша команда - это объединенная группа маркетологов, интервьюеров и формировщиков, работающая по принципу аутстаффинга. В нашей команде всегда найдется человек, готовый выполнить любую работу качественно и в срок:

1. Анализ данных.

2. Поиск/занесение информации на любые тематические сайты.

3. Контент анализ сайтов.

4. Тестирование интернет сайтов с точки зрения посетителя (от 10000руб).

5. Аудит торговой точки. Мониторинг цен, скидок, рекламных акций (от 10 руб. 1 позиция).

6. Аудит собственной торговой точки/предприятия методом «тайного покупателя» (от 250руб).

7. Мониторинг рекламной активности конкурентов (от 5000руб).

8. Маркетинговые исследования:

• Телефонный опрос (от 50руб/анкета);

• Уличный опрос (от 70руб/анкета);

• Поквартирный опрос (от 100руб/анкета);

• Экспертный формализованный опрос (анкета от 350р).

9. Фокус-группа (от 10000руб).

10. Глубинное интервью (от 1500руб/одно интервью).

11. «Формирующие» опросы (цена договорная).

12. Мониторинг работы торговой точки (от 400руб/одна точка).

13. Торговая панель (от 250руб/одна торговая точка).

14. Замеры эффективности наружной рекламы (от 15000руб/один тематический замер).

15. Анализ конкурентов с возможностью тайного визита/звонка (от 50руб/контакт).

16. Формирование клиентской базы (от 15руб/контакт).

Также мы готовы организовать и провести маркетинговые исследования по вашим разработкам. Мы организуем все полевые работы и обработку полученных данных, предоставим Вам результаты в доступном и наглядном виде.