Необходимо создать интернет-магазин тематика автотовары. Задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/13VLtldA9j0AGl9TMGGOUf0Hv5Rpl1ySf75TgY3ST1Fg/edit?usp=sharing
Системы управления (CMS)9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Предоставляю услуги контент-менеджера. Стаж работы более 3 лет. Профессионально и быстро наполняю сайты. Имеется большой опыт работы со многими CMS (Битрикс, Drupal, Magento, WP, Webasyst, Джомла, DLE, и тд.). Знание Photoshop. Ответственный, аккуратный, быстрообучаем. Возможность нахождения онлайн больше 10 часов каждый день. Предоставлю портфолио. Готов к долгосрочному сотрудничеству!
Контакты для связи: skype: sheraton90,
почта: [email protected]
Необходимо создать интернет-магазин тематика автотовары. Задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/13VLtldA9j0AGl9TMGGOUf0Hv5Rpl1ySf75TgY3ST1Fg/edit?usp=sharing