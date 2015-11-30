Контект-менеджер онлайн

Предоставляю услуги контент-менеджера. Стаж работы более 3 лет. Профессионально и быстро наполняю сайты. Имеется большой опыт работы со многими CMS (Битрикс, Drupal, Magento, WP, Webasyst, Джомла, DLE, и тд.). Знание Photoshop. Ответственный, аккуратный, быстрообучаем. Возможность нахождения онлайн больше 10 часов каждый день. Предоставлю портфолио. Готов к долгосрочному сотрудничеству!

Контакты для связи: skype: sheraton90,

почта: [email protected]