moranistudio

Данил moranistudio

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Услуги

Здравствуйте! Я Данил Бережной, закончил информационно-технологическую гимназию и Получил высшее образование. Свою жизнь связал с разработками сайтов. Опыт более 3-х лет на данный момент.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Мои услуги:

  • сайт на Joomla(шаблон с нуля либо использование вашего шаблона, заполнение контента, редактирование модулей и т.п.);
  • любая верстка на HTML5 и CSS3;
  • создание вашего личного дизайна для коммерческого сайта или блога;
  • разработка шаблона в фотошоп PSD файла сайта, осуществление PSD-файла в сайт;
  • подход к каждому проекту индивидуальный.
О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

  • соблюдение сроков;
  • качественную работу;
  • разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 10$);
  • постоянный контакт (20 часов/сутки);
  • доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение;
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • Яндекс Деньги.
Если вы заинтересованы в какой-либо из этих услуг, обращайтесь ко мне в скайп moranis_art_media либо здесь в личные сообщения. Я помогу реализовать ваши проекты.

Если вас устраивают мои услуги, свяжитесь со мной по одному из этих контактов:

Skype: moranis_art_media

e-mail: [email protected] или [email protected]