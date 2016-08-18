moranistudio

Услуги

Здравствуйте! Я Данил Бережной, закончил информационно-технологическую гимназию и Получил высшее образование. Свою жизнь связал с разработками сайтов. Опыт более 3-х лет на данный момент.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Мои услуги:

сайт на Joomla(шаблон с нуля либо использование вашего шаблона, заполнение контента, редактирование модулей и т.п.);

любая верстка на HTML5 и CSS3;

создание вашего личного дизайна для коммерческого сайта или блога;

разработка шаблона в фотошоп PSD файла сайта, осуществление PSD-файла в сайт;

подход к каждому проекту индивидуальный.

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

соблюдение сроков;

качественную работу;

разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 10$);

постоянный контакт (20 часов/сутки);

доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение;

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Карта Приватбанк.

Яндекс Деньги.

Если вы заинтересованы в какой-либо из этих услуг, обращайтесь ко мне в скайп moranis_art_media либо здесь в личные сообщения. Я помогу реализовать ваши проекты.

Если вас устраивают мои услуги, свяжитесь со мной по одному из этих контактов:

Skype: moranis_art_media

e-mail: [email protected] или [email protected]