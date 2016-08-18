moranistudio

Услуги
Здравствуйте! Я Данил Бережной, закончил информационно-технологическую гимназию и Получил высшее образование. Свою жизнь связал с разработками сайтов. Опыт более 3-х лет на данный момент.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Мои услуги:
- сайт на Joomla(шаблон с нуля либо использование вашего шаблона, заполнение контента, редактирование модулей и т.п.);
- любая верстка на HTML5 и CSS3;
- создание вашего личного дизайна для коммерческого сайта или блога;
- разработка шаблона в фотошоп PSD файла сайта, осуществление PSD-файла в сайт;
- подход к каждому проекту индивидуальный.
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантирую:
- соблюдение сроков;
- качественную работу;
- разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 10$);
- постоянный контакт (20 часов/сутки);
- доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение;
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- Яндекс Деньги.
Если вас устраивают мои услуги, свяжитесь со мной по одному из этих контактов:
Skype: moranis_art_media
e-mail: [email protected] или [email protected]
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