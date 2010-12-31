Требуется доработать один проект. Относительно сложный (хотя это зависит от уровня программиста), CMS Joomla. Т.к. это скоре всего будет постоянное тестирование и дорабатывание, то лучше всего договориться так: я оплачиваю месяц работы, вы работаете только ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать несколько видеороликов. Это будут несложные инструкции об использовании веб-сайта (как зарегистрироваться и типа того). Озвучка, монтаж, не знаю что еще. Сильно усложнять не надо, достаточно сделать хорошо и аккуратно. Пишите примерные расценки, сроки, ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать на joomla-сайте прием платежей в робокассе. Нужен человек с опытом.Закрыт12 лет назад
- $2500
Требуется создание сайта под ключ, на готовом шаблоне, сложный программинг, ТЗ кандидатамСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо разработать компоненту для джумлы 2.5. Компонента будет предоставлять возможность для расширенного управления правами и группами пользователей, разграничивать доступ к контенту Главные требования это скорость и качество.Закрыт13 лет назад
Требуется разработать красивый дизайн с хорошей графикой, сделайть на его основе шаблон для Joomla 2.5. Также нужен хороший программист joomla, который может работать хорошо и быстро. Необходимо сделать несколько доработок к базовой CMS (прием ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка веб-сайта. Требуется опытный программист, заинтересованный в долгосрочном сотрудничестве. Интеграция платежных систем (платный контент), PHP, MySQL, AJAX. Необходимо разработать сайт и административную часть.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать модуль под joomla 1.5. Описать всё тех. задание здесь наверное не получится. Предположительно разработка займет пару дней. Без аякса и наворотов. Только PHP.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать движок/скрипт видеочата. Чтобы на сайте транслировалось изображение с вебкамеры.Закрыт14 лет назад