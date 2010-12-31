naprolom

Евгений naprolom

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1500
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта под ключ, на готовом шаблоне
Отличный заказчик. моментальные оплаты. быстрое реагирование. человек, с которым приятно работать. +
Первый раз столкнулся с программистом, который всё сделал именно так, как я хотел. При этом достаточно быстро и очень хорошо. Высокое качество по средней цене. Спасибо за работу. Приду ещё :)
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