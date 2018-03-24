nastazz024

Задачи следующие: 1) на сайте есть contact form 7,оно отправляет только форму эту,а надо чтоб вместе с ней отправляло запись вверху 2)включила плавную прокрутку,но когда страницу грузит-кусками пролистывает и вверх возвращает 3)сверстать ...
- $6Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Срок до вечера!!!! Надосделать,чтоб в зависимости от ответа-появлялся следующий вопрос И чтоб фото и вопросы можно было редактировать с админки Верстка естьВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $3
нужно сделать так чтобы можно было менять дату через сайт и менялось в приложении, для этого есть апи, библиотека, вот нужно ее вписать туда чтобы дату возвращалоМобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $130
Нужно реализовать похожий проект https://freebitco.in Дизайн готов Осталось: 1) Личный кабинет 2) Подключить платежную систему 3) Реализовать "игру"Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
Сделать интеграцию системы СМС-рассылок sms.targetsms.ru с CMS-системой, чтобы пользователи указанной CMS-системы могли отправлять СМС-сообщения прямо из этой системыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
1. Установить чистый WordPress на бесплатный хостинг https://www.hostinger.ru/ или на свой (если имеется) 2. Установка темы unite https://wordpress.org/themes/unite/ и создание дочерней темы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад