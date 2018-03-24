nastazz024

Анастасия Зайцева nastazz024

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Правки на вордпресс

    $6

    Задачи следующие:  1) на сайте есть contact form 7,оно отправляет только форму эту,а надо чтоб вместе с ней отправляло запись вверху  2)включила плавную прокрутку,но когда страницу грузит-кусками пролистывает и вверх возвращает  3)сверстать ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Опросник

    Срок до вечера!!!! Надосделать,чтоб в зависимости от ответа-появлялся следующий вопрос И чтоб фото и вопросы можно было редактировать с админки Верстка есть

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Реализовать проект

    $130

    Нужно реализовать похожий проект https://freebitco.in Дизайн готов Осталось:  1) Личный кабинет 2) Подключить платежную систему  3) Реализовать "игру"

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вордпресс

    $15

    1. Установить чистый WordPress на бесплатный хостинг https://www.hostinger.ru/ или на свой (если имеется) 2. Установка темы unite https://wordpress.org/themes/unite/ и создание дочерней темы ...

    AJAXWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

cocacard
Денис 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
20 отзывов(-1)
$35
10 баллов
7 лет назад
Опросник
Все гуд! Рекомендую.
Хороший разработчик, быстро выполнил задачу, советую.
Ответный отзыв