nava-zip

Елена Федина nava-zip

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
художник компьютерной графики

Образование - высшее

Луганская государственная академия культуры и искусств

специальность-художник компьютерной графики

-дизайн рекламно-полиграфической продукции.

-разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.

-дизайн POS-материалов.

--верстка полиграфических изданий.

-вэб-дизайн.

-фотосъемка, фотомонтаж, коррекция, ретушь, восстановление старых фотографий

-цифровая живопись

Владение графическим планшетом

Технические навыки:

-Adobe Photoshop

-Gimp

-МyPaint

-Adobe Illustrator

-CorelDraw

-Dreamweaver

-Adobe InDesign

-3D-max

-SketchUp

-AutoCAD

языки русский, украинский, английский

схема сотрудничества:

Постановка задачи > эскиз > утверждение эскиза > 50% предоплата > доработка проекта > утверждение > остальная оплата > исходники.

оплата:

WebMoney

карта Приват-банка

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