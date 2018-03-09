Образование - высшее
Луганская государственная академия культуры и искусств
специальность-художник компьютерной графики
-дизайн рекламно-полиграфической продукции.
-разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.
-дизайн POS-материалов.
--верстка полиграфических изданий.
-вэб-дизайн.
-фотосъемка, фотомонтаж, коррекция, ретушь, восстановление старых фотографий
-цифровая живопись
Владение графическим планшетом
Технические навыки:
-Adobe Photoshop
-Gimp
-МyPaint
-Adobe Illustrator
-CorelDraw
-Dreamweaver
-Adobe InDesign
-3D-max
-SketchUp
-AutoCAD
языки русский, украинский, английский
схема сотрудничества:
Постановка задачи > эскиз > утверждение эскиза > 50% предоплата > доработка проекта > утверждение > остальная оплата > исходники.
оплата:
WebMoney
карта Приват-банка