newsbg

Александр newsbg

 
53 годаБолгария/Варна
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Поправить шаблон Joomla
Спасибо за работу все по указанию было исправлено, гонорар получен! Всем остались довольны! рекомендую.
Отличный исполнитель, работу выполнил в срок, качественно, без нареканий.
Ответный отзыв
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Исправить ошибку на сайте
Приятно сотрудничать и общаться с такими заказчиками. Задача описывается четко, оплачивается моментально. Продолжаем сотрудничество.
Хороший исполнитель. Оперативно устранил имеющиеся недочеты в плагине Joomla. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв