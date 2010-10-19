на постоянную работу требуется редактор русского языка
- Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать плагин Xmap для компонента IdoBlog. Joomla.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте под статьями http://newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/2125-reaktor-izgotovlennyj-dlja-belene-budet-ustanovlen-v-rossii.html кнопки фейсбука, вконтакте, твиттер и bookmark поставить в одну строку.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
На подобных страницах http://newsbg.ru/proisshestvija.html убрать подписи под картинкамиПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Поправить шаблон Joomla на сайте newsbg.ru , поправить вид двух модулейСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Создать флеш баннер размером 336/280Баннеры13 заявокЗакрыт13 лет назад
Оптимизировать запросы к БД и количество операций ввода-вывода на сайтах newsbg.ru и aboutvarna.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На странице контента, пример http://newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/835-merkel-obeschala-chestnuju-otsenku-vstuplenija-bolgarii-v-shengen.html исправить, сделать, чтобы увеличивалась фотография в статье.Joomla.Прочее2 исполнителяЗавершен13 лет назад