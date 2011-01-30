Поправить шаблон Joomla

Здравствуйте. Это ТЗ на внутреннюю оптимизацию сайта на joomla http://zsu.zp.ua/babymarket.doc Пишите пожалуйста сроки \ цены. Заранее спасибо
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