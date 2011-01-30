Поправить шаблон Joomla

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Завершен6 заявок199 просмотров

Поправить шаблон Joomla на сайте newsbg.ru , поправить вид двух модулей

Joomla
14 лет назад
newsbg
54 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, работу выполнил в срок, качественно, без нареканий.
Спасибо за работу все по указанию было исправлено, гонорар получен! Всем остались довольны! рекомендую.

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад