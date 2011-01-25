Здравствуйте. Это ТЗ на внутреннюю оптимизацию сайта на joomla http://zsu.zp.ua/babymarket.doc Пишите пожалуйста сроки \ цены. Заранее спасибо
Доработка сайта на joomla
Требуется создание личных страничек для зарегистрированных пользователей. (При вводе логина с паролем пользователь попадает на свою страницу с инфой о проведенных им заказах - дата, сумма, и т.д.). Изменение информации со стороны пользователей на сайте не нужно - только чтение, сама инфа будет подгружаться с локального компа из Excel или Access. Сайт на joomla.
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