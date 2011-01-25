Доработка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка127 просмотров

Требуется создание личных страничек для зарегистрированных пользователей. (При вводе логина с паролем пользователь попадает на свою страницу с инфой о проведенных им заказах - дата, сумма, и т.д.). Изменение информации со стороны пользователей на сайте не нужно - только чтение, сама инфа будет подгружаться с локального компа из Excel или Access. Сайт на joomla.

Joomla
14 лет назад
Svytoslav
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров