Повесить дизайн на Joomla

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки137 просмотров

Есть отверстанный дизайн в html, нужно натянуть на joomla, с сохранением старого контента. Срок выполнения 1 день

HTMLJoomla
14 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$65
1 день

Заявки фрилансеров

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад