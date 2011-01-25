Сайт - ih.creativedesign.az - сделан на Вордпресс. Требования - доработать Архив новостей, Блоки фото, видео и все другое. Более подробное обьяснение в аське. Сроки - срочно, даже ...
Повесить дизайн на Joomla
Есть отверстанный дизайн в html, нужно натянуть на joomla, с сохранением старого контента. Срок выполнения 1 день
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо: 1. Добавить 4 дополнительных поля. Одно выбирается из справочника (справочник статичный. Можно из файла, можно из таблицы), остальные текстовые. В админке иметь возможность их заполнять/редактировать. 2. В виде «Просмотр по месяцам» сделать ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый есть значит такой сайт под вордпресс: - http://ns309944.ovh.net/~constant/ надо поставить контент со старого сайта: http://www.escg.fr/ надо будет сделать в течении дня.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть сайт на wordpress - http://www.bast-design.ru Надо сделать: 1) На страницах http://www.bast-design.ru/ и http://www.bast-design.ru/tag/sharfy/ добавить сверху над продукцией текстовое поле. 2) На этих же страницах показать (сделать) как задавать произвольный </p><p>3) Сделать ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на cms ModX. Нужно внести немного исправлений в его работу. Урл: http://homerepetitor.com.ua/ Что нужно сделать - в приложении Пишите предложения только с указанием сроков и стоимости. Просьба ...Закрыт14 лет назад
- $50
Уважаемые мастера своего дела! Необходимо создать тему для блога Wordpress по дизайну основного сайта. Дизайн не замысловатый ... все детали, что должно быть, как должно быть и стили - готовы! Верстка по ...Закрыт14 лет назад
Поправки сделать проект на Joomla VirtuemartСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Для существующего сайта на для хотелось бы подправить форум по ширине шапки сайта. Кто готов - пишите. Обсудим в приватных сообщениях.Завершен14 лет назад
Нужен срочно человек разбирающийся в shopcms, необходима консультация. Конечно же оплачу...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $700
Требуется существующий сверстанный сайт прикрутить к CMS Drupal для управления контентом. Есть исходный код, тестовая версия сайта выставлена в инет, есть ТЗ с рамками работ. Материалы пришлю по запросу. Срок сдачи проекта ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад