Надо доработать сайт на WP

Есть сайт на wordpress - http://www.bast-design.ru

Надо сделать:

1) На страницах http://www.bast-design.ru/ и http://www.bast-design.ru/tag/sharfy/ добавить сверху над продукцией текстовое поле.

2) На этих же страницах показать (сделать) как задавать произвольный </p><p>3) Сделать подвал для копирайтов и счетчиков. Показать как его можно редактировать. </p><p>Оплата webmoney. </p><p>Пишите свою цену.</p>