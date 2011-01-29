Dle форум

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Завершен1 заявка119 просмотров

Доброго времени суток. Для существующего сайта на для хотелось бы подправить форум по ширине шапки сайта. Кто готов - пишите. Обсудим в приватных сообщениях.

DLE
14 лет назад
vovan00777
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо за помощь и за проделанную работу. Рекомендую для дальнейшей работы.
Договорились о работе с заказчиком. В процессе работы и изменении скрипта js на DLE forum, резко сменил доступ. Заявив о нерабочем скрипте. Позже пропал, на связь не выходил. Как вышел и добавил отзыв "+", но за работу не заплатил.

Заявки фрилансеров

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад