Сайт - ih.creativedesign.az - сделан на Вордпресс. Требования - доработать Архив новостей, Блоки фото, видео и все другое. Более подробное обьяснение в аське. Сроки - срочно, даже ...
Dle форум
Доброго времени суток. Для существующего сайта на для хотелось бы подправить форум по ширине шапки сайта. Кто готов - пишите. Обсудим в приватных сообщениях.
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