Нужно настроить sef на joomla 1.5, чтобы ссылки были в виде транслитерации заголовков статей, а title был вида "название статьи - название сайта". icq3567468 skype:kirill_tse
Превратить DLE в Joomla
Поскольку проект "запорот", перевыставляю его заново -попытка № 2.
Однако, без обид: вначале - работа, затем - деньги.
На крайний случай, чтобы не было сомнений - могу прислать 50% по WM, но исключительно, с протекцией.
Отрицательных отзывов обо мне нет, так что гарантией пусть будут те, с кем работал.
Еще. Важно.
Сделаете хорошо сейчас - обязательно будем сотрудничать постоянно.
Итак, прошлое задание:
Создать шаблон Joomla 1.5, который должен быть исполнен как 1:1 с заданным проектом:
ылфвкюкг - (наберите в английской раскладке клавиатуры)
Победит проект с лучшей ценой и сроками.
Могу предоставить часть исходных файлов по шаблону DLE, на котором и создан ныне указанный сайт.
Добавка: делайте на своем сервере. Дам дамп и исходники.
На свой сначала доступов не дам. Спасибо предыдущим "учителям"
Пожалуйста, не назначайте цену выше указанной!
Выбранный исполнитель
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