Превратить DLE в Joomla

Поскольку проект "запорот", перевыставляю его заново -попытка № 2.

Однако, без обид: вначале - работа, затем - деньги.

На крайний случай, чтобы не было сомнений - могу прислать 50% по WM, но исключительно, с протекцией.

Отрицательных отзывов обо мне нет, так что гарантией пусть будут те, с кем работал.

Еще. Важно.

Сделаете хорошо сейчас - обязательно будем сотрудничать постоянно.

Итак, прошлое задание:

Создать шаблон Joomla 1.5, который должен быть исполнен как 1:1 с заданным проектом:

ылфвкюкг - (наберите в английской раскладке клавиатуры)

Победит проект с лучшей ценой и сроками.

Могу предоставить часть исходных файлов по шаблону DLE, на котором и создан ныне указанный сайт.

Добавка: делайте на своем сервере. Дам дамп и исходники.

На свой сначала доступов не дам. Спасибо предыдущим "учителям"

Пожалуйста, не назначайте цену выше указанной!