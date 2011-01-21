Плагин на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать хороший и легко управляемый плагин для клонирования сайта peerbackers.com для wordpress (сайт сделан так же на WP), включая систему оплаты через Paypal.

Есть полное описание (какой функционал требуется, что следует дополнить). Необходимо сделать оперативно и быть готовым развивать проект в дальнейшем

Так же, есть готовая визуализация административного интерфейса

WordPress
14 лет назад
enterpren
Виктор 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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