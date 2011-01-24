Донастроить Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка121 просмотр

Здравствуйте.

Нужно быстренько донастроить WordPress 3.0.4. Основная проблема - в теме почему-то при загрузке страницы сначала появляются, а потом убираются русские заголовки статей и заголовки виджетов.

И добавить вместо картинки текст определенным шрифтом.

WordPress
14 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SAart
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Хорошо справился с работой. Поправил все быстро.

Заявки фрилансеров

SAart
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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