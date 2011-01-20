Нужно сделать вывод items в категории zoo двумя списками. Один картинками, другой списком названий. Пример во вложении. На эскизе слева объекты названиями-ссылками и справа фотографиями это одни и те items. Прошу откликаться только знающих механизм ...
Сделать костяк сайта визитки на joomla
Купил хостинг и установил приложение joomla pack там все есть и форум и коменты т е полный набор, времени нет делать это самому.
должно получиться типа этого - http://comp-home-service.com
дальше я сам доделаю..
ссылки должны быть не например "/...index.php?option=com_user&view=reset&lang=en",
а /...nastroyka_routera.html
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