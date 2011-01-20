Сделать костяк сайта визитки на joomla

Купил хостинг и установил приложение joomla pack там все есть и форум и коменты т е полный набор, времени нет делать это самому.

должно получиться типа этого - http://comp-home-service.com

дальше я сам доделаю..

ссылки должны быть не например "/...index.php?option=com_user&view=reset&lang=en",

а /...nastroyka_routera.html

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