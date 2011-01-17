Небольшие работы с сайтом на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок202 просмотра

Требуется joomla-мастер для смены и настройки шапки сайта, настройки бокового меню, и еще некоторые небольшие работы.

адерес сайта: www.keg-torg.ру (вбивайте пальчиками, если заинтересовало).

Скриншот сайта в приложении.

Оплата по факту на рублевый webmoney. Все вопросы и предложения в личку.

Joomla
14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров