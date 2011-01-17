Небольшие работы с сайтом на Joomla

Есть платный шаблон, есть контент, есть все идеи и макет сайта. Требуется человек для воплощения всего этого в жизнь. Т.е. переименование кнопок меню, заменение текста шаблона на наш, добавить пару модулей, разместить фото, сделать ссылки, ...