Добрый день! Есть готовый сайт на Wordpress. Необходимо: 1.На главной в нижней части добавить три блока: а.Новости б.Статьи в.Социальные сети(по аналогии с http://www.ria.ru/ в правой части ...
Сайт на CMS Simple перевести на любую CMS c MySQL
Есть сайт, пока практически без контента - сделаны разделы, наполнение не залито. Движок CMS Simple, дизайн - шаблон + css, контент сохраняется в txt файл. Ввиду того, что планируется выкладка больших объемов текста, требуется БД.
Можно перевести весь сайт на любую простую, с открытым кодом, СMS. Можно привязать БД к имеющейся CMS. На ваше усмотрение.
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