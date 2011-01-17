Сайт на CMS Simple перевести на любую CMS c MySQL

Есть сайт, пока практически без контента - сделаны разделы, наполнение не залито. Движок CMS Simple, дизайн - шаблон + css, контент сохраняется в txt файл. Ввиду того, что планируется выкладка больших объемов текста, требуется БД.

Можно перевести весь сайт на любую простую, с открытым кодом, СMS. Можно привязать БД к имеющейся CMS. На ваше усмотрение.