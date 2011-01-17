Натянуть шаблон на вмарт

Уже есть сайт на джумле, шаблон самой цмс готов, надо установить вмарт и сделать шаблон под него. Шаблон отвёрстан. Три выкладки список категорий, список товаров в категории и выкладка товара, все поля стандартные на странице списка товаров надо будет вывести Product_sku