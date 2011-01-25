Работа на joomla

ЦМС Joomla 1.5

МАГАЗИН Virtuemart

Убрать первую страницу оформления заказа, пусть идет сразу со второй (та которая с выбором способов оплаты)

Страница подтверждения заказа

Сделать вывод свойств:

Вывести картинку из способов оплаты

Вывести личные данные указанные при регистрации

Заменить слово Примечание на Ваше примечание к заказу

Добавть кнопку Назад

Страница совершенного заказа

Добавить вывод срипта оплаты через робокассу, вебмани, яндекс

Добавить в оранжевое поле название выбранной платежной системы

Починить счетчик Кто онлайн

Сделать вывод в правую колонку статистики Номер последнего заказа

Сделать галерею на главной внизу

Сделать отправку смс (она уже сделана, но её надо подвязать еще к 1 статусу)

Подробнее после выбора.

Оплата после выполнения рублями по WebMoney или Яндекс Деньги.