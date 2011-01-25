Работа на joomla

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок170 просмотров

ЦМС Joomla 1.5

МАГАЗИН Virtuemart

Убрать первую страницу оформления заказа, пусть идет сразу со второй (та которая с выбором способов оплаты)

Страница подтверждения заказа

Сделать вывод свойств:

Вывести картинку из способов оплаты

Вывести личные данные указанные при регистрации

Заменить слово Примечание на Ваше примечание к заказу

Добавть кнопку Назад

Страница совершенного заказа

Добавить вывод срипта оплаты через робокассу, вебмани, яндекс

Добавить в оранжевое поле название выбранной платежной системы

Починить счетчик Кто онлайн

Сделать вывод в правую колонку статистики Номер последнего заказа

Сделать галерею на главной внизу

Сделать отправку смс (она уже сделана, но её надо подвязать еще к 1 статусу)

Подробнее после выбора.

Оплата после выполнения рублями по WebMoney или Яндекс Деньги.

Joomla
14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Второй раз работаем с Дмитрием. Сроки просадил на 2 дня, но взамен сделал больший объем эквивалентом более 30уе. Такой взаимозачет меня полностью устроил и как следствие есть желание работать еще. До новых проектов Дмитрий, рад что вас нашел)
C Григорием как обычно все ок, тз четкое, непонятки объясняются, оплата своевременная ) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть шаблон на вмарт

    Уже есть сайт на джумле, шаблон самой цмс готов, надо установить вмарт и сделать шаблон под него. Шаблон отвёрстан. Три выкладки список категорий, список товаров в категории и выкладка товара, все поля стандартные на странице ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос сверстанного дизайна

    Всем привет. Мне нужно перенести шаблон (сверстанный) от монстров - http://cms.template-help.com/prestashop_30254/ на Webassyst. перенос должен быть 100% под WA со всеми его возможностями. Шаблон для Prestashop, но решил что лучше на WA работать ...

    AJAXPrestaShop
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лично для Студии хитовых сайтов

    Одеть шаблон для WordPress. Страниц не много - 7-8, но для них ничего дополнительно делать не нужно! Важно сделать главную, а остальные просто на подобе. Эффекты минимальные(как показано при наводе курсора на вложении) ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модификация модуля фильтра товаров VmFiltering

    Есть модуль фильтра товаров. Надо модифицировать его следующим образом 1) выбор категории – multichoice (checkboxes) – поиск по нескольким категориям 2) каждая характеристика в отдельном выпадающем окошке 3) выбор цвета – js colorpicker – также ...

    JavaScript
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 301 редирект для ДЛЕ

    $350

    Здравствуйте уважаемые Веблансеры. Задача не сложная но замудренная. Для облегчения жизни редакторам сайта Нужно создать "хак для 301 редиректа", нужен простенький интерфейс в полном редактировании новости который и задаст 301 редирект ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработки сайта на Drupal

    Нужен специалист по Drupal для доработок сайта innovacia.biz В первую очередь необходимо сделать соц. закладки на страницах /event/**** К примеру www.innovacia.biz/event/2... под "подписаться на рассылки" в выпадающем ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад