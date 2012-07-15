Правки на сайте Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок268 просмотров

Добрый день!

Есть готовый сайт на Wordpress.

Необходимо:

1.На главной в нижней части добавить три блока:

а.Новости б.Статьи в.Социальные сети(по аналогии с http://www.ria.ru/ в правой части сайта)

2.Редактировать левое меню

Необходимо хорошее знание WP

Готов уточнить и обсудить подробности.

WordPress
13 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Тимофей отлично справился с работой, постоянно был на связи надеюсь на продолжение сотрудничества. РЕКОМЕНДУЮ
Продолжаю сотрудничество с Михаилом. Как и всегда, чёткая постановка задачи и никаких проблем с оплатой! Рекомендую к сотрудничеству всем!

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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