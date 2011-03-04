Перенос html сайта на Joomla

Что особенно понравилось,так это качество работы! Плюс конечно высокий профессионализм в сочетании с высокой исполнительностью! Ничего не приходилось напоминать дважды. Он сам предлагал наилучшие (как потом оказалось) возможные варианты исполнения. Очень доволен работай Максима. Спасибо.