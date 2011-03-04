Добрый день! Есть готовый сайт на Wordpress. Необходимо: 1.На главной в нижней части добавить три блока: а.Новости б.Статьи в.Социальные сети(по аналогии с http://www.ria.ru/ в правой части ...
Перенос html сайта на Joomla
Есть необходимость переноса html сайта на cms.
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