Перенос html сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок222 просмотра

Есть необходимость переноса html сайта на cms.

Сайт http://www.ais-aica.ru/

HTMLJoomla
14 лет назад
oceanic1
58 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

wdx
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Что особенно понравилось,так это качество работы! Плюс конечно высокий профессионализм в сочетании с высокой исполнительностью! Ничего не приходилось напоминать дважды. Он сам предлагал наилучшие (как потом оказалось) возможные варианты исполнения. Очень доволен работай Максима. Спасибо.
Очень вежливый заказчик хорошо оплачивающий работу. С пониманием относится к трудностям возникающим в процессе выполнения заказа. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

wdx
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад