Разработка сайта на DataLife Engine и доп. модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки141 просмотр

Здравствуйте, уважаемый веблансеры.

Необходимо разработать программную часть сайта на DataLife Engine CMS 9.2 и разработать дополнительные модули. К этому проекту приложено краткое ТЗ, также Вы можете скачать по адресу http://cuba24.ru/makety.rar 20 макетов, которые впоследствии должны быть сверстаны и внедрены исполнителем в проект. Подробное ТЗ будет выслано только выбранному исполнителю вместе с исходными макетами.

Прошу Вас ознакомиться с кратким ТЗ и макетами, после чего предложите свои примерные цены и сроки разработки.

14 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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