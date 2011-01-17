Разработка сайта на DataLife Engine и доп. модулей

Здравствуйте, уважаемый веблансеры.

Необходимо разработать программную часть сайта на DataLife Engine CMS 9.2 и разработать дополнительные модули. К этому проекту приложено краткое ТЗ, также Вы можете скачать по адресу http://cuba24.ru/makety.rar 20 макетов, которые впоследствии должны быть сверстаны и внедрены исполнителем в проект. Подробное ТЗ будет выслано только выбранному исполнителю вместе с исходными макетами.

Прошу Вас ознакомиться с кратким ТЗ и макетами, после чего предложите свои примерные цены и сроки разработки.