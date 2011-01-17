Создание системы как на fotoshkola.net

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок174 просмотра

Задача:

Создать сайт, с возможностями подобными сайту fotoshkola.net

Просто, понятно, интуитивно.

C системой загрузки работ, возможностью наглядного комментирования домашнего задания, системой оплаты и тд

Рассматриваю как написание с движка с 0, так и уже существующие, но которые можно допилить под эти нужды.

14 лет назад
3dwarden
Юлий 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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