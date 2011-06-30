Платные консультации по CMS Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки207 просмотров

В связи с переводом одного из наших сайтов на Drupal (пожелание заказчика) мы ищем консультанта по этой системе, готового поделиться опытом, навыками и пониманием.

Ничего писать не требуется, просто рассказываете, отвечаете на вопросы.

Консультации по Skype в формате чата или скринкаста ( в зависимости от контекста)

Требования: Понятный русский язык, быстрый интернет, свободное владение PHP, свободный уровень владения CMF, знание API, знание полезных плагинов, понимание откуда что берется

Срок: январь - февраль

Ждем ваших предложений по стоимости часа консультации

Предпочтительная оплата: Киви, ЯндексДеньги, WMR

DrupalPHP
14 лет назад
kushedow
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Negor
Егор 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Огромное спасибо Егору за внимательность, глубокое знание системы, пунктуальность и готовность помочь!
Отлично поработали, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Negor
Егор 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад