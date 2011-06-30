Платные консультации по CMS Drupal

В связи с переводом одного из наших сайтов на Drupal (пожелание заказчика) мы ищем консультанта по этой системе, готового поделиться опытом, навыками и пониманием.

Ничего писать не требуется, просто рассказываете, отвечаете на вопросы.

Консультации по Skype в формате чата или скринкаста ( в зависимости от контекста)

Требования: Понятный русский язык, быстрый интернет, свободное владение PHP, свободный уровень владения CMF, знание API, знание полезных плагинов, понимание откуда что берется

Срок: январь - февраль

Ждем ваших предложений по стоимости часа консультации

Предпочтительная оплата: Киви, ЯндексДеньги, WMR