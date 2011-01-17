Тема для Drupal 6 на основе сайта-визитки

Есть сайт-визитка, нужно на его основе сделать тему для Drupal 6 (2 колонки, возможно, дополнительные блоки сверху и снизу).

Можно взять уже существующую тему (Garland или другую) и переделать.

Если нужно посмотреть на исходный сайт - пишите.