Тема для Drupal 6 на основе сайта-визитки

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Есть сайт-визитка, нужно на его основе сделать тему для Drupal 6 (2 колонки, возможно, дополнительные блоки сверху и снизу).

Можно взять уже существующую тему (Garland или другую) и переделать.

Если нужно посмотреть на исходный сайт - пишите.

Drupal
14 лет назад
Orders22
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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