Надо поставить скрипт сайта знакомств

Нужен сайт знакомств для создания своей базы (не партнерка Мамбы). Стандартные функции (поиск по возрасту, размещение своих фоток).

Из дополнительных функций хочется иметь возможность делать рассылку по пользователям. (это можно заказать программить отдельно, главное чтобы скрипт позволял)

Жду от вас цену за скрипт (если платный) и цену за вашу работу по установке.