Нужно поправить глюк с правами на редактирование товаров в каталоге, до этого работало все нормально, но вдруг при редактировании стало выдавать: "недостаточно прав для редактирования" я думаю (хотя может и ошибаюсь) там ...
Надо поставить скрипт сайта знакомств
Нужен сайт знакомств для создания своей базы (не партнерка Мамбы). Стандартные функции (поиск по возрасту, размещение своих фоток).
Из дополнительных функций хочется иметь возможность делать рассылку по пользователям. (это можно заказать программить отдельно, главное чтобы скрипт позволял)
Жду от вас цену за скрипт (если платный) и цену за вашу работу по установке.
Заявки фрилансеров
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