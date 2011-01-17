Надо поставить скрипт сайта знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки161 просмотр

Нужен сайт знакомств для создания своей базы (не партнерка Мамбы). Стандартные функции (поиск по возрасту, размещение своих фоток).

Из дополнительных функций хочется иметь возможность делать рассылку по пользователям. (это можно заказать программить отдельно, главное чтобы скрипт позволял)

Жду от вас цену за скрипт (если платный) и цену за вашу работу по установке.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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